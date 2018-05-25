В Беларуси появится дисконтный рынок корпоративных долгов
Белорусские банки смогут продавать с дисконтом проблемные кредиты и погашать проблемные долги предприятий в обмен на их акции, сообщила пресс-служба президента Беларуси со ссылкой на подписанный в четверг указ N200 "О реструктуризации задолженности и прекращении обязательств".
Это позволит банкам реструктуризировать проблемные долги заемщиков в целях снижения кредитной нагрузки.
Кроме того, должники, находящиеся в тяжелом экономическом положении, смогут освобождаться от обязанности погашать проблемную задолженность по кредитам путем прощения долга банками, сказано в сообщении.
"Указ создает условия для снижения объемов проблемной задолженности организаций реального сектора экономики по платежам в бюджет и кредитным договорам, уменьшения дефицита оборотных средств, принятия банками наиболее эффективных решений о реструктуризации долгов и финансировании инвестиционных проектов хозяйственных обществ, участниками которых они становятся", - отметили в пресс-службе главы государства.
По данным Нацбанка Беларуси, на начало апреля 2018 года доля проблемных активов в активах подверженных кредитному риску составила около 13%.
07:45 25/05/2018
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