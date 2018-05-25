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Горожанка средних лет: банкиры составили портрет белорусского заемщика

Чаще всего кредиты в Беларуси привлекают женщины средних лет, живущие в городе. Портрет среднестатистического заемщика составили в Банке Москва-Минск на основе анализа обезличенных данных о поведении клиентов.

Наиболее активно привлекают кредиты люди средних лет. Как правило, они имеют стабильную работу, тщательно планируют свои расходы и трезво оценивают финансовые возможности. Молодежь предпочитает небольшие займы «на покупки». Все чаще их оформляют студенты или выпускники с первым местом работы и низкой зарплатой. А вот пенсионеры стараются обходиться без кредитов, предпочитая им рассрочку.
 
Что интересно, женщины берут кредиты охотнее. Это отчасти объясняется их склонностью к импульсивным покупкам. Зато среди получателей автокредитов заметно преобладают мужчины, для которых наличие своей машины остается одной из ключевых потребностей. В большинстве случаев белорусский заемщик – это горожанин. Несмотря на развитие электронных каналов, на популярность кредитов все еще влияет территориальная доступность банка.
 
Беларусь охватил кредитный бум. Так, за полтора года число розничных кредитов, выданных Банком Москва-Минск, подскочило в 6 раз. Еще одна тенденция – всплеск интереса к рассрочке. Потребности у потребителей часто растут быстрее платежеспособности, что, в частности, формирует спрос на Smart-карты, позволяющие оплатить покупки деньгами банка без процентов.

 
«После снижения ставок кредитный аппетит у населения заметно вырос. Например, сейчас можно привлечь ресурсы под 16,45% годовых, что раньше казалось невозможным, – отметили в Банке Москва-Минск. – При этом условия стали мягче: большинство займов можно оформить без справок о доходах и поручителей. Белорусы стали брать кредиты, не опасаясь долговой воронки, и спрос на них в отдельных сегментах даже превосходит ожидания. Также на примере Smart-карты мы наблюдаем большой интерес к механизму рассрочки».
 
Кстати, с мая действуют новые правила Национального банка. Теперь платежи по кредитам  не должны превышать 40% среднемесячного дохода, а его сумма не может быть выше 90% стоимости залога. В то же время сняты ограничения по выдаче кредитам клиентам с просроченной задолженностью. По расчетам Банка Москва-Минск, белорус со средней зарплатой (а в марте она составила 926 рублей) и справкой о доходах может занять до 15 тыс. рублей сроком на 60 месяцев.

Телеграф
07:33 25/05/2018






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