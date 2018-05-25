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Беларусь предлагает Китаю вместе создать космический спутник

Беларусь предлагает Китаю вместе создать космический спутник. Об этом сообщил председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков, пишет БЕЛТА.

 


"Китай имеет большую программу исследований космоса, у страны не один спутник дистанционного зондирования Земли и связи. Поэтому у меня есть конкретное предложение по участию в создании нашего спутника и по выполнению научных исследований, когда спутник будет работать. В этой связи на перспективу может быть и совместный белорусско-китайский спутник. Сейчас мы разрабатываем новый спутник с российскими учеными. Но, возможно, следующий спутник после этого или параллельно можем начать разрабатывать с китайскими учеными. Это широкое поле деятельности", - сказал Владимир Гусаков.


 


Владимир Гусаков и Бай Чуньли Председатель Президиума НАН обратил внимание, что космические снимки сегодня очень востребованы. Только в Беларуси снимки космического аппарата дистанционного зондирования земли используют 11 министерств, есть заинтересованность и за рубежом.

 

00:54 25/05/2018






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