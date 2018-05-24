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Участок на Харьковской могут передать другому застройщику

В III квартале 2018 года планируется реанимировать стройку на участке, где ранее находился кинотеатр «Современник» (ул. Харьковская). Заказчик долгостроя — турецкая компания «Минск Принцесс Отель».


«Минск Принцесс Отель» — это дочерняя структура Princess International Group, основанная турецким миллионером Суди Озканом. Компания управляет отелем Сrowne Plaza по улице Кирова в Минске. Кроме того, турки владеют в Беларуси несколькими казино Princess и рестораном «Журавинка». Также компания строит гостиницу по улице Красной, 23, — на месте полиграфкомбината возле площади Якуба Коласа.

В 2013 году «Минск Принцесс Отель» начал работы на месте бывшего кинотеатра «Современник» на Харьковской, в 2016 стройку законсервировали, пишет realt.by
— В настоящее время получено письменное заверение собственника о возобновлении строительно-монтажных работ в третьем квартале 2018 года. На месте бывшего кинотеатра «Современник» планируют возвести новый объект, в составе которого предусмотрен кинотеатр. Также произведут работы по благоустройству прилегающих территорий, — рассказывает заместитель главы администрации Фрунзенского района Александр Некрашевич.


То есть с июля по сентябрь 2018 года стройку должны возобновить. Если работы на объекте не начнутся, то власти будут рассматривать вопрос об изъятии земельного участка с последующей передачей другому застройщику.

Напомним, реконструкцию и строительство на месте бывшего кинотеатра «Современник» «Минск Принцесс Отель» ведет с 2013 года. Здесь планировали построить развлекательный центр ориентировочной стоимостью 20−25 миллионов долларов. Объект собирались сдать в 2016 году, но два года назад стройку законсервировали. Как нам поясняли местные власти, несколько лет у «Минск Принцесс Отель» были проблемы с финансированием. Для решения денежных проблем рассматривался вариант продажи недвижимости за границей.


20:15 24/05/2018






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