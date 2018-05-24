Отцы и дети: единственный сын Вагита Алекперова - самый богатый наследник России
Юсуф Алекперов, единственный сын президента «Лукойла», российского миллиардера азербайджанского происхождения Вагита Алекперова, возглавил рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров.
Как передает Oxu.Az, по оценке журнала Forbes, состояние Алекперова-старшего составляет 17 миллиардов долларов.
Рейтинг наследников Forbes составляет третий год подряд. При его составлении издание учитывало, какая сумма из состояния отца приходится на одного ребенка. Для этого состояние миллиардера делили на число его детей.
В итоге первое место досталось Юсуфу Алекперову. На единственного сына главы и основного акционера «Лукойла» Вагита Алекперова приходится 17 млрд. долларов (во столько журнал оценивает состояние его отца).
19:10 24/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.