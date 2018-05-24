За принудительный труд при сборе США запретили туркменский хлопок
США ввели запрет на импорт туркменского хлопка и любых содержащих его изделий.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на агентство «Фергана», решение принято Таможенной и пограничной службами, а также Министерством национальной безопасности США.
Запрет начал действовать 18 мая.
Коалиция The Cotton Campaign, занимающаяся искоренением детского и принудительного труда в хлопковой промышленности, приветствовала это решение американских властей, говорится в ее заявлении.
«Запрет Таможенной и пограничной служб США означает, что розничные продавцы и мировые бренды должны быстро выявить туркменский хлопок и исключить его из своих поставок», - объяснила соучредитель The Cotton Campaign, глава организации Responsible sourcing network( «Сеть добросовестных поставщиков») Патрисия Джуревиц.
Данная организация инициировала «Хлопковое обязательство бороться с принудительным трудом» в Туркменистане и добилась того, что от закупки туркменского хлопка отказались такие крупные торговые сети, как испанская Inditex, шведские IKEA и H&M, американская VF и другие. Аналогичную работу организация провела в Узбекистане.
«Ежегодно власти Туркменистана под страхом увольнения заставляют десятки тысяч бюджетников, включая учителей и врачей, собирать хлопок, нанимать за свой счет сборщиков или откупаться от обязанности ездить на хлопок.
В 2017 году, помимо взрослых сборщиков, власти принуждали к сбору урожая и школьников в возрасте 10-15 лет, что является грубым нарушением как местных законов, так и взятых на себя международных обязательств», - сказал редактор и основатель «Альтернативных новостей Туркменистана» Руслан Мятиев.
18:30 24/05/2018
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