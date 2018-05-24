В Украине запретили российскую платежную систему WebMoney
Совет национальной безопасности и обороны Украины внес международную электронную платежную систему мгновенных интернет-расчетов WebMoney в список санкций.
Как передает replyua.net, об этом идет речь в приложении к решению СБНО от 2 мая 2018 года.
Кроме всего прочего, этими санкциями предусмотрено блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода средств за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; отмена или приостановление лицензий и иного вида разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления того или иного вида деятельности.
Также внесение WebMoney в список предусматривает ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования. При этом известно, что действие этих санкций будет составлять три года.
Ранее украинские власти приняли решение заблокировать активы и лишить всех государственных наград российского певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона.
17:33 24/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.