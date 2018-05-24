В Украине запретили российскую платежную систему WebMoney

Как передает replyua.net , об этом идет речь в приложении к решению СБНО от 2 мая 2018 года.





Кроме всего прочего, этими санкциями предусмотрено блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода средств за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; отмена или приостановление лицензий и иного вида разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления того или иного вида деятельности.





Также внесение WebMoney в список предусматривает ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования. При этом известно, что действие этих санкций будет составлять три года.







