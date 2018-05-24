Таким образом, средняя заработная плата вновь снизилась — на 5,8 рубля или 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем после роста в марте — в марте заработная плата выросла по сравнению с февралем и составила 926,8 рублей (в феврале по сравнению с январем было зафиксировано снижение номинальной начисленной средней заработной платы).





По сравнению с началом года (средней заработной платой за декабрь 2017 года) номинальная начисленная средняя зарплата снизилась на 74,3 рубля.





С учетом курса белорусского рубля к доллару на конец апреля (ровно два рубля за 1 доллар) средняя заработная плата составила на начало мая 460 долларов, на начало года составляла 504 доллара.





Реальная средняя заработная плата в апреле по сравнению с апрелем прошлого года выросла на 13,7%. Аналогичный показатель в марте (к марту 2017 года) был чуть выше — 13,8%.









Напомним, в текущем году была поставлена задача ускорить темы роста заработной платы в связи с возобновлением экономического роста. По данным Минфина в I квартале текущего года бюджетные расходы на выплату заработной платы выросли более чем на 20% в номинальном выражении и на 10% — в реальном, пишет belrynok.by











