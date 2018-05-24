"По 500" никак не получается: средняя зарплата в апреле снова упала
По данным Национального статистического комитета Беларуси, номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в апреле 2018 г. составила 921 рубль.
Таким образом, средняя заработная плата вновь снизилась — на 5,8 рубля или 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем после роста в марте — в марте заработная плата выросла по сравнению с февралем и составила 926,8 рублей (в феврале по сравнению с январем было зафиксировано снижение номинальной начисленной средней заработной платы).
По сравнению с началом года (средней заработной платой за декабрь 2017 года) номинальная начисленная средняя зарплата снизилась на 74,3 рубля.
С учетом курса белорусского рубля к доллару на конец апреля (ровно два рубля за 1 доллар) средняя заработная плата составила на начало мая 460 долларов, на начало года составляла 504 доллара.
Реальная средняя заработная плата в апреле по сравнению с апрелем прошлого года выросла на 13,7%. Аналогичный показатель в марте (к марту 2017 года) был чуть выше — 13,8%.
Напомним, в текущем году была поставлена задача ускорить темы роста заработной платы в связи с возобновлением экономического роста. По данным Минфина в I квартале текущего года бюджетные расходы на выплату заработной платы выросли более чем на 20% в номинальном выражении и на 10% — в реальном, пишет belrynok.by
17:08 24/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.