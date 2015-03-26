Цена кривосудия

Концовка судебного следствия получилась скандальной - судья удалила Муравьева из зала, прения прошли без его присутствия, однако свое последнее слово он сказал. Оно получилось неожиданным как по содержанию, так и по продолжительности.





Сейчас бизнесмен находится в камере СИЗО на Володарке в ожидании оглашения приговора, второго по счету. Даже если он будет обвинительным, то в судьбе Александра Муравьева никаких особых изменений не ожидается. Если, как порой у нас случается, не вмешаются высшие силы.





Известно, что Муравьев обратился с ходатайством о помиловании к президенту по первому делу. О реакции ничего неизвестно. Также он ожидает ответа на объемную жалобу (около 400 страниц), с которой в порядке надзора обратился в Верховный суд.





Справка «БелГазеты». Александр Муравьев 30 января 2017г. судом Фрунзенского района признан виновным в совершении преступлений по ч.4 ст.209 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере); ч.4 ст.16 к ч.4 ст.210 (организация хищения путем злоупотребления служебными полномочиями); ч.4 ст.16 к ч.2 ст.243 (организация уклонения от уплаты налогов); ч.6 ст.16 к ч.2 ст.243 УК (пособничество в уклонении от уплаты налогов).





Согласно приговору, Муравьев «с 23 августа 2007г. по 1 февраля 2013г. из корыстных побуждений путем обмана должностных лиц Министерства промышленности и Госкомитета по имуществу завладел акциями ОАО «Мотовело» в количестве 31 млн. 269 тыс. 538 штук».





Также его признали виновным в разработке механизма по уклонению ОАО «Мотовело» от налогов с помощью австрийской компании ATEC Trading, ущерб составил BYN69,6 тыс. Аналогичным образом Муравьев оказал пособничество в уклонении от уплаты налогов СП ЗАО «РосинтехГрупп», директором которого был его младший брат Сергей. Сумма ущерба - BYN650 тыс.





Окончательно Муравьев получил 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима и конфискацией имущества. 7 апреля 2017г. Мингорсуд рассмотрел апелляцию по «делу Муравьева» и оставил приговор без изменений.





Также Муравьев написал ходатайство об освобождении от уголовной ответственности на основании ст.88.1 УК (в связи с добровольным возмещением причиненного ущерба) по новому делу. Почему, он сам пояснил в первый день процесса:





«Два ходатайства информационно и логически связаны, рассмотрение одного без другого невозможно. В связи с тем, что мне не поступило никакого комментария по рассмотрению основного ходатайства о помиловании, я и отозвал ходатайство об освобождении от уголовной ответственности по тому делу, которое сейчас рассматривается».





Справка «БелГазеты». Муравьев обвиняется в совершении преступления по ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере). В этом деле как посредник фигурирует австрийская компания ATEC Trading, причастная, по версии обвинения, к нанесению ущерба государству на сумму BYN351,6 тыс., которые в казну в виде налогов недоплатили СЗАО «Велосипедная компания МВЗ», ЗАО «МВЗ Техно», СЗАО «Мотоциклетная компания Минск-Мото» и ЗАО «Мотовело Интер». Период инкриминируемого преступления - 25 июня 2013г. - 22 марта 2016г. Ущерб полностью возмещен.





Муравьев признан следствием «фактическим руководителем» австрийской и белорусских компаний, директора которых названы в обвинении «номинальными руководителями».





В обвинении отмечается, что бизнесмен из корыстных побуждений якобы «уклонился от уплаты налога на прибыль путем умышленного занижения налоговой базы и внесения в налоговую декларацию ложных сведений»; «умышленно совершал действия, направленные на оформление заведомо фиктивных товаросопроводительных документов»; «вносил сведения для искажения бухгалтерского учета».





«ЭТО ПРОСТО ГЛУПОСТЬ!»





Одним из оснований для уголовного преследования Муравьева стали акты проверок ДФР КГК четырех белорусских компаний по сделкам с ATEC Trading, по которым и насчитали налоговые недоимки. При этом налог на прибыль насчитывался со всей выручки за товар, без изучения обстоятельств сделок и размера наценки ATEC Trading по каждой сделке.





По инициативе защиты была проведена независимая экономическая экспертиза (судья после нескольких отказов приобщила ее к материалам дела в последний день судебного следствия). Эксперт пришел к выводу, что австрийская компания на этом посредничестве получала $10 тыс. в год. На этот момент обвиняемый обратил внимание суда в ходе дачи показаний.





Муравьев: - Высокий суд! Я похож на умалишенного? Имея доход только в виде процентов по предоставленному займу финансирования, уклоняться от уплаты налогов в Беларуси в масштабе $10-20 тыс. с тем, чтобы уплатить эти же налоги, но только в Австрии? Поэтому выводы в обвинении о наличии у меня корысти - не заплатить $20 тыс. налогов за два года с тем, чтобы возник доход на территории Австрии, чтобы они были уплачены там, а я такой злоумышленник...





Для этого зломыслия я кредитую предприятия Беларуси на $7-8 млн.? После того как я инвестировал в предприятия сумму, превышающую $70 млн.? Наличие у меня умысла обогатить австрийское предприятие на $10 тыс. лишено здравого смысла. Это просто глупость! Мне все равно от этой гимнастики ничего не достается. Будь я нищий шпиндель, без $10 тыс. я бы прожить не мог. Но обвинение утверждает, что я владелец $100 млн., владелец австрийских компаний, которые финансируют белорусских кредиторов на $7-8 млн. в этот период. Я что, с ума сошел, делать больше нечего!





Обвинение утверждает, что я фактически владел этими обществами [четырьмя белорусскими предприятиями. - «БелГазета»], но сами директора [допрошенные в суде в качестве свидетелей. - «БелГазета»] меня среди персонажей, занимающихся этой неблагодарной детальностью, не назвали.





Затем Муравьев обратился к материалам ­10-го тома дела (там находится копия приговора суда Фрунзенского района; ранее обвиняемый настаивал на полном оглашении этого многостраничного документа, устанавливающего, как он выразился, «мою невиновность», но судья была против) и вновь попытался комментировать приговор суда Фрунзенского района.





Тут терпение судьи лопнуло. «За неподчинение законным распоряжениям председательствующего суд на месте постановил: удалить обвиняемого из зала судебного заседания», - отрезала Валентина Бортник.





Напоследок Муравьев, собирая вещи, отказал в праве адвокату Игорю Крючкову представлять его интересы. Однако судья оставила защитника в зале суда.





В отсутствие Муравьева процесс пошел быстрее: после завершения исследования материалов уголовного дела, судья объявила об окончании судебного следствия и начале прений сторон. Случилось это 11 мая в самом конце рабочего дня. А сами прения завершились в десятом часу вечера.





ЧТО В ЛОБ, ЧТО ПО ЛБУ





В своем выступлении прокурор Вячеслав Великий сослался на показания Муравьева, которые предшествовали ходатайству о помиловании, как на подтверждение его вины.





«Выводом из этих показаний было признание вины обвиняемым и обращение с ходатайством к главе государства, - заметил Великий. - Моя задача существенно облегчена вынесением приговора суда Фрунзенского района, который имеет преюдициальное значение по настоящему делу. Именно этим приговором установлен факт контроля Муравьевым компании ATEC Trading, ряда дочерних компаний и самой компании «Мотовело». Аналогичные действия привели к уклонению от уплаты налогов «Рос­интехГрупп» и «Мотовело». Обстоятельства абсолютно идентичны, а приговор вступил в законную силу».





Прокурор отметил, что «вред отсутствует, все налоги и санкции возмещены в бюджет». Среди обстоятельств, отягчающих ответственность обвиняемого, Великий назвал совершение преступления из корысти лицом, ранее совершившим преступление. Правда, гособвинитель так и не пояснил, в чем корысть Муравьева выразилась, в каких суммах, в долларах или в рублях.





Прокурор предложил признать Муравьева виновным в совершении преступления по ч.2 ст.243 УК и наказать его 3 годами лишения свободы и конфискацией всего имущества. На основании ст.72 УК путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно прокурор предложил определить Муравьеву наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок 5 лет.





То есть ничего нового, как было, так и останется, если суд станет на сторону обвинителя. Разве что за исключением конфискации, все еще в прошлый раз отобрали.





НЕТ ТАКОГО ПОНЯТИЯ - «ФАКТИЧЕСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ»





В прениях сторон адвокат Муравьева выступал три часа. Он сосредоточился на всех нюансах обвинения, чтобы в итоге прийти к выводу: «Обвинение не подтверждается достоверными и допустимыми доказательствами». Контраргументы, по мнению защитника, «должны лечь в основу оправдательного приговора».





Ключевой момент второго дела Муравьева ничем не отличается от первого: он якобы являлся «фактическим руководителем», был «самым главным», а потому за все и всех в ответе. Из доказательств - лишь слова нескольких свидетелей, которые по своим служебным обязанностям даже близко не располагались в окружении бизнесмена.





«Муравьев обвиняется в том, что осуществлял фактическое руководство и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий. Однако в уголовном праве, в частности в УК, нет такого понятия, как «фактический руководитель», - отметил адвокат обвиняемого.





Единственный документ, в котором такой термин обозначен - постановление пленума Верховного суда от 26.03.2015г. «О практике применения судами законодательства по делам об уклонении от уплаты сумм налогов, сборов (ст.243 УК)».





«Постановление, - заметил адвокат Крючков, - вступило в силу 4 апреля 2015г. после периода действия событий, вменяемых в вину Муравьеву. До этого постановления подобных положений законодательство Беларуси не содержало».





Согласно обвинению, Муравьев в этом деле не пособник или организатор, а непосредственный исполнитель преступления по уклонению от уплаты налогов, которое произошло в период времени с 25 июня 2013г. по 22 марта 2016г.





Бизнесмен был арестован 1 июня 2015г. Каким образом он, находившийся в СИЗО КГБ почти год, как отмечается в обвинении, «принимал меры к принятию первичных документов по бухгалтерскому учету, ведению бухгалтерской отчетности, составлению и подаче деклараций»? Адвокат также обратил внимание на эту несуразицу.





ЦЕНА ОДНОЙ ПОСАДКИ





Александр Муравьев с последним словом выступил 15 мая. В первом процессе он говорил на протяжении почти 9 часов. На этот раз был краток, ему хватило 13 минут, чтобы подвести своеобразную черту, высказавшись о своем видении потерь, которые понесли в Беларуси иностранные инвесторы, государство, общество и он персонально. Публикуем его выступление с незначительными сокращениями.





«$10 тыс. австрийская компания АТЕС Trading заплатила налогов в бюджет Австрии. Орган уголовного преследования Беларуси считает, что эти $10 тыс., возможно, меньше, должны были поступить с четырех белорусских предприятий в бюджет Беларуси.





За это меня и судят! Деньги с белорусских предприятий поступили в размере 20 или в 100 раз больше. $100 млн.

7 австрийских компаний - АТЕС Handels АТЕС Holding, АТЕС Investment, АТЕС ATEC Trading, АТЕС Glass, ATEC Management и АТЕС Ometa Holding, - директором и представителем которых в разное время я являлся, инвестировали в Беларусь в 2002-15гг.





$200 млн. - стоимость реализованных инвестпроектов в Беларуси указанными австрийскими компаниями с участием банков Австрии, Латвии, России и Беларуси. В десятки раз увеличился масштаб производства, в разы повысилась эффективность работы предприятий Беларуси.





Завод «Елизово», «РосинтехГрупп», «Мотовело» и другие. Созданы новые современные, эффективные производства: Гомельский стеклотарный завод, «МВЗ Техно» и другие. Созданы новые современные рабочие места.





Три тысячи человек в течение 12 лет были обеспечены работой. Государство получило сотни миллионов долларов в виде налогов и выгод от деловой инвестиционной активности и социально-экономический эффект во всех его формах и проявлениях, таких как зарплаты, общественная деятельность австрийских компаний, спорт, поддержка инвалидов, стариков, ветеранов и т.д.





Более $1 млрд. составили объем производства и реализации данных белорусских предприятий с участием австрийских компаний в 2002-15гг. Дальше - понеслось…





1 июня 2015г. меня арестовали и подвергли бессмысленному незаконному преследованию. В данном судебном процессе, который сам по себе не основан на законе, мои права на защиту нарушены десятки раз. Я лишен права предъявить суду доказательства своей невиновности. Я лишен права предъявить суду доказательства, опровергающие обвинение.





Суд ни разу не отреагировал на информацию о совершенных преступлениях органом, ведущим уголовный процесс. Любое решение суда, за исключением оправдательного приговора, будет незаконным и необоснованным.





Я уже три года лишен свободы. За это время из-за бессмысленных, лишенных всякой логики, противоречащих интересам общества и государства действий органа, ведущего уголовный процесс, мои дети, мои дочери лишены общения с отцом. Мои родители лишены общения и поддержки сыном. Мои братья были лишены свободы вместе со мной, Андрей - 5 месяцев, Сергей - 21 месяц, только потому, что они мои братья.





Белорусы, люди, живущие в Беларуси, потеряли около 2 тыс. рабочих мест. Предприятия остановлены, обанкрочены и деградируют. Банки потеряли десятки миллионов долларов. Государство потеряло десятки миллионов долларов.





Австрийские компании инвестировали $100 млн. и понесли потери в Беларуси. С учетом среднерыночного процента капитализации, а основные инвестиции были реализованы в 2002-08гг., на уровне ниже депозитов и кредитов белорусских банков, это составляет более $300 млн. по состоянию на май 2018г.





Масштаб и точность приводимых мною цифр достаточно точны для такого мероприятия, как мое последнее слово в суде. $10 тыс. уплачены в бюджет Австрии в 2013-15гг. За это судят меня - директора австрийских компаний, проживающего в Австрии, получающего там доходы и налогоплательщика Австрии - налогового нерезидента Беларуси.





Австрийские компании теряют в Беларуси, потому что я - директор и законный представитель - уже 3 года в тюрьме. Австрийские компании теряют в Беларуси, потому что их собственность экспроприирована или разрушена, потому что ей просто управлять не умеют.





Семь австрийских компаний за $10 тыс. якобы переплаченных налогов в Австрии и неуплаченных белорусскими предприятиями в Беларуси теряют в Беларуси $300 млн. За десятку? Так у меня часы на руке дороже стоят!





Потеряло государство, потери понесли банки четырех стран, потеряли обычные граждане Беларуси. Потери понесла моя семья и близкие родственники за эти три года. Высокий ценник за $10 тыс. Очень высокая цена!»





Приговор Александру Муравьеву вынесут 30 мая.