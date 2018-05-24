Forbes назвал самый дорогой бренд 2018 года

Стоимость бренда за год выросла на 8% и составила $182,8 млрд, пишет liga.net





Помимо Apple в пятерку лидеров вошли технологические компании Google, Microsoft, Facebook и Amazon.





Google был оценен в $132,1 млрд, что на 30% выше, чем в прошлом году. Стоимость бренда Microsoft - $104,8 млрд (подорожал на 21%), Facebook стал дороже на 29%, его стоимость оценивается в $94,8 млрд, Amazon – на 31%, до $70,9 млрд.





В десяти десятку самых дорогих брендов мира вошли Coca-Cola, Samsung, The Walt Disney Company, Toyota и AT&T.