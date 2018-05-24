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Forbes назвал самый дорогой бренд 2018 года

Американская компания Apple в восьмой раз подряд возглавила список самых дорогих брендов в 2018 году по версии Forbes.

Стоимость бренда за год выросла на 8% и составила $182,8 млрд, пишет liga.net

Помимо Apple в пятерку лидеров вошли технологические компании Google, Microsoft, Facebook и Amazon.

Google был оценен в $132,1 млрд, что на 30% выше, чем в прошлом году. Стоимость бренда Microsoft - $104,8 млрд (подорожал на 21%), Facebook стал дороже на 29%, его стоимость оценивается в  $94,8 млрд, Amazon – на 31%, до $70,9 млрд.

В десяти десятку самых дорогих брендов мира вошли Coca-Cola, Samsung, The Walt Disney Company, Toyota и AT&T.

15:46 24/05/2018






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