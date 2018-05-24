Forbes назвал самый дорогой бренд 2018 года
Американская компания Apple в восьмой раз подряд возглавила список самых дорогих брендов в 2018 году по версии Forbes.
Стоимость бренда за год выросла на 8% и составила $182,8 млрд, пишет liga.net
Помимо Apple в пятерку лидеров вошли технологические компании Google, Microsoft, Facebook и Amazon.
Google был оценен в $132,1 млрд, что на 30% выше, чем в прошлом году. Стоимость бренда Microsoft - $104,8 млрд (подорожал на 21%), Facebook стал дороже на 29%, его стоимость оценивается в $94,8 млрд, Amazon – на 31%, до $70,9 млрд.
В десяти десятку самых дорогих брендов мира вошли Coca-Cola, Samsung, The Walt Disney Company, Toyota и AT&T.
15:46 24/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.