Нистюк: СП по производству электродвигателей - это не главная наша проблема
Исполнительный директор ассоциации "Возобновляемая энергетика" Владимир Нистюк прокомментировал планы по запуску в Беларуси совместного с немецкой Siemens и китайской CRRC производства электродвигателей.
Министерство промышленности Беларуси заинтересовано в создании совместного предприятия по производству электродвигателей вместе с двумя ведущими корпорациями — немецкой Siemens и китайской CRRC. Такое заявление сделал в среду 23 мая в Минске заместитель министра промышленности Сергей Гунько.
По словам чиновника, сейчас электродвигатели немецкой компании уже устанавливаются на БелАЗы, а китайские электропоезда успешно используются и в Беларуси, и в России.
"Производство электродвигателей — это не та проблема, которая должна волновать страну. "Белкоммунмаш" производит электробусы — там проблема с двигателями? Нет, там проблема с аккумулятором, там стоят суперконденсаторы, которые весят больше обычного двигателя для автобуса. Ничего нового для электротранспорта они не сделают. Электрические двигатели и генераторы сегодня успешно производят и наши предприятия", — сказал Нистюк в комментарии Sputnik.
Он считает, что актуальными сейчас остаются две проблемы — строительство завода по производству аккумуляторов или создание гидроаккумуляторной станции на базе Гродненской ГЭС, как предлагают китайские специалисты, и производство электронагревательных промышленных котлов, чтобы заменить газо- и паронагревательные.
14:37 24/05/2018
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