Украина ввела санкции в отношении двух белорусских предприятий
Два белорусских предприятия внесены в обновленный список попавших под санкции Украины. Список опубликован на сайте президента Украины Петра Порошенко.
Согласно опубликованным на сайте президента Украины спискам, для ООО «Мир пива» (Минск) вводится ограничение торговых операций сроком на три года. Для «Мозырского спиртоводочного завода» (Гомельская область) вводится ограничение торговых операций сроком на один год.
24 мая Украина опубликовала синхронизированный с Минфином США санкционный список. Он насчитывает 756 юридических и 1748 физических лиц.
13:12 24/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.