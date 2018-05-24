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Украина ввела санкции в отношении двух белорусских предприятий

Два белорусских предприятия внесены в обновленный список попавших под санкции Украины. Список опубликован на сайте президента Украины Петра Порошенко.

Согласно опубликованным на сайте президента Украины спискам, для ООО «Мир пива» (Минск) вводится ограничение торговых операций сроком на три года. Для «Мозырского спиртоводочного завода» (Гомельская область) вводится ограничение торговых операций сроком на один год.

24 мая Украина опубликовала синхронизированный с Минфином США санкционный список. Он насчитывает 756 юридических и 1748 физических лиц.
TUT.by
13:12 24/05/2018






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