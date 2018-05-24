Беларуси вежливо напомнили о необходимости соблюдать правовые нормы ЕАЭС
Среди вопросов торговли, интеграции, таможенного сотрудничества и агропромышленного комплекса, которые рассматривались на последнем заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 22 мая 2018 г., один напрямую касался интересов Беларуси, причем с весьма неприятной стороны.
Исполнительным органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) было принято решение уведомить нашу страну о необходимости соблюдать правовые нормы, действующие на территории Союза, пишет neg.by
В качестве причины такого «одергивания» были названы неравные условия взимания косвенных налогов: как известно, согласно белорусскому Налоговому кодексу (НК) в отношении продукции растениеводства, пчеловодства, животноводства и рыбоводства, производимой на территории Беларуси применяется пониженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 10%.
И при этом, осуществляя ввоз многих видов продовольственных товаров из других государств – участников ЕАЭС, включая зерно, овощи, фрукты, некоторые виды продукции рыбоводства, мы применяем уже «нормальную» ставку НДС в размере 20%.
Нам вежливо напомнили, что согласно Договору о ЕАЭС ставки косвенных налогов во взаимной торговле при импорте товаров в государства – члены Союза не должны превышать ставки косвенных налогов, которыми облагаются аналогичные товары при их реализации в том или ином союзном государстве.
Будет ли этот «прокол» устранен при разработке новой редакции НК, которая сейчас активно ведется с широким привлечением всех заинтересованных сторон, включая бизнес-союзы, мы узнаем, когда первые результаты этой работы будут представлены общественности.
13:04 24/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.