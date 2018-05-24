Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Беларуси вежливо напомнили о необходимости соблюдать правовые нормы ЕАЭС

Среди вопросов торговли, интеграции, таможенного сотрудничества и агропромышленного комплекса, которые рассматривались на последнем заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 22 мая 2018 г., один напрямую касался интересов Беларуси, причем с весьма неприятной стороны.

Исполнительным органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) было принято решение уведомить нашу страну о необходимости соблюдать правовые нормы, действующие на территории Союза, пишет neg.by

В качестве причины такого «одергивания» были названы неравные условия взимания косвенных налогов: как известно, согласно белорусскому Налоговому кодексу (НК) в отношении продукции растениеводства, пчеловодства, животноводства и рыбоводства, производимой на территории Беларуси применяется пониженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 10%. 

И при этом, осуществляя ввоз многих видов продовольственных товаров из других государств – участников ЕАЭС, включая зерно, овощи, фрукты, некоторые виды продукции рыбоводства, мы применяем уже «нормальную» ставку НДС в размере 20%.

Нам вежливо напомнили, что согласно Договору о ЕАЭС ставки косвенных налогов во взаимной торговле при импорте товаров в государства – члены Союза не должны превышать ставки косвенных налогов, которыми облагаются аналогичные товары при их реализации в том или ином союзном государстве.


Будет ли этот «прокол» устранен при разработке новой редакции НК, которая сейчас активно ведется с широким привлечением всех заинтересованных сторон, включая бизнес-союзы, мы узнаем, когда первые результаты этой работы будут представлены общественности.



13:04 24/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ
Владимир Подгол
Про что не «ржали» в Вашингтоне «Троянские кони»
Ольга Карач
О милоте и фашистах
Ігар Барысаў
Кубэ не герой!


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё