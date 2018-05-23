Такой вывод содержится в исследовании американки Нэнси Цянь, профессора экономики управления Келлогской школы менеджмента, сообщает сайт этого учреждения.





Картофель начали выращивать в Европе примерно с 1700 года, и с этого времени в регионах с благоприятным для нее климатом произошло резкое снижение числа конфликтов, продолжавшееся 200 лет, утверждает Цянь.





Вместе с соавторами она за 6 лет создала базу данных по вооруженным столкновениям в Европе, Северной Африке и на Среднем Востоке в 1400-1900 годах.





В итоге оказалось, что до 17 века был крайне кровопролитный период, но все изменилось, когда испанцы привезли картофель. Семья из четырех человек могла теперь выращивать достаточно пищи на трети той земли, которая им требовалась раньше.





– Исторически сельхозземля была самым ценным ресурсом, – говорит ученый. – Если же она способна давать больше пищи на единицу площади, то становится менее ценной, и людям уже не хочется сражаться за нее так сильно.





Белорусский след





И хотя исследование показало, каким благом стало открытие картофеля для всего мира, есть одно очень важное место на планете, где он на конфликты не повлиял никак – это собственная кухня Цянь, шутливо отмечает автор статьи.





Несмотря на то, что профессор написала об этом клубнеплоде целых две научные работы, она признается, что сама не особенно в восторге от вкуса картофеля.









А вот ее супруг, который родился в Беларуси, обожает. Ведь его родина имеет самый высокий показатель потребления этого сельхозпродукта на душу населения.





– Он постоянно пытается заставить меня готовить больше картофеля, – объясняет Цянь. – Говорит: «Ты же пишешь, что он полезен для мира, поэтому и есть его мы должны чаще».





Кстати, муж Нэнси Цянь – уроженец Витебска и также известный экономист Михаил Голосов. В 1998 году он закончил БГЭУ, затем получал образование в Канаде.





Сейчас Голосов – профессор Принстонского университета. До этого преподавал в Массачусетском технологическом университете, в Гарварде и Йеле. Он также входит в консультативный совет при Нацбанке Беларуси.