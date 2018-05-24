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Умер основатель "Онеги" Сергей Метто. Ему было всего 50

После тяжелой продолжительной болезни на 51-м году жизни умер основатель компании «Онега», известный белорусский бизнесмен Сергей Метто.

Умер основатель "Онеги" Сергей Метто. Ему было всего 50
Об этом TUT.BY сообщили коллеги бизнесмена.

Производство «Онеги» начиналось в середине 90-х в варочном цеху столовой на окраине Минска, на улице Казинца. «В институте „Белгипрозем“, где арендовали офис, пустовала столовая. Арендные ставки были низкие, можно было начинать бизнес», — вспоминал Сергей Метто. В итоге компания доросла до крупнейшего производителя чипсов и снэков, построила в 2014 году новый завод в Колодищах.

Реализации многочисленных планов помешала болезнь.


Во второй половине 2017 года «Онега» сменила собственника. Структуры председателя наблюдательного совета Silvano Fashion Group (один из крупных активов — фабрика «Милавица») Томаса Тоола получили контрольную долю в группе компаний «Онега».


11:22 24/05/2018






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