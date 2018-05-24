Руководство "Русала" ушло в отставку из-за санкций
Генеральный директор компании «Русал» Александра Бурико ушла в отставку, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Решение об отставке вступило в силу с 23 мая. Исполняющим обязанности главы компании назначен Евгений Никитин. Бурико занимала пост гендиректора «Русала» с февраля 2018 года, пишет meduza.io
Одновременно совет директоров «Русала» покинули Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина. Они, говорится в заявлении компании, были выдвинуты в совет директоров En+ Group Олега Дерипаски.
Отставка членов совета директоров вступает в силу с 28 июня. Никто из решивших покинуть совет директоров, подчеркивается в заявлении «Русала», не будет претендовать на переизбрание в его состав.
Изменения в руководстве — часть усилий по выводу компании из-под санкций, сообщили в «Русале».
В начале апреля Минфин США включил в санкционный список, помимо прочих, бизнесмена Олега Дерипаску, контролирующего компании «Русал» и En+ Group. После введения ограничительных мер стоимость акций «Русала» и En+ Group на биржах резко упала.
В мае Минфин США разъяснил, что «Русал» и En+ Group могут быть выведены из-под санкций, если Дерипаска перестанет контролировать эти компании. На тех же условиях Минфин готов снять санкции и с группы ГАЗ, связанной с Дерипаской.
10:27 24/05/2018
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