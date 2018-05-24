Белорусский экспорт тракторов в марте продолжил снижаться

В целом за три месяца экспорт тракторов сельскохозяйственного и общего назначения уменьшился на 7,9% до 6 869 машин, а в стоимостном выражении увеличился на 3,5% до 119,4 млн. долларов, пишет "БелРынок"





Падение физических объемов экспорта связаны с отсутствием в этом году поставок в Пакистан. В 2017-м в эту страну за первый квартал было поставлено почти 1100 машин. Рост общей выручки обусловлен увеличением экспорта тракторов с мощностью двигателя от 101 до 175 л.с.









В сегменте до 25 л.с. экспорт в марте составил 84 машины и остался на февральском уровне. Всего за первый квартал было поставлено за рубеж 233 трактора или в 1,5 раза больше, чем год назад. В стоимостном выражении поставки выросли на 39,3% до 682,6 тыс. долларов.





Доля российского рынка в данном сегменте составила 89,7%. Всего в РФ за три месяца было отправлено 209 тракторов, или на 75,6% больше, чем год назад. За пределы СНГ было экспортировано 8 машин, все - в Евросоюз.





За март было экспортировано 119 машин с двигателем мощностью от 26 до 50 л.с, что немного больше, чем в феврале. Всего за первый квартал экспорт составила 326 машин, что на 61,4% больше, чем год назад. В стоимостном выражении поставки увеличились на 64,4% до 2,9 млн. долларов.





Доля российского рынка в этом сегменте – 60,1%. Экспорт в РФ вырос более, чем в два раза до 196 машин. Вторым рынком по размеру стала Украина, куда было экспортировано 48 тракторов, третьим – Венгрия с 30 машинами.





Экспорт тракторов в наиболее массовом белорусском сегменте от 51 до 100 л.с. в марте провалился. Он составил 1 692 машины, что меньше, чем в феврале, и почти на 1000 единиц меньше прошлогоднего марта.





Всего за первый квартал поставки уменьшились на 16,5% до 5 007 машин, а в стоимостном выражении они снизились только на 4,4% до 79,5 млн. долларов.





Доля российского рынка составила всего 36,7%. Экспорт в РФ увеличился на 4,9,% до 1839 тракторов, а в стоимостном выражении вырос на 7,8% до 28,5 млн. долларов. Вторым рынком стала Украина, куда было поставлено 1064 трактора, третьим – Казахстан (454 машины). За пределами СНГ крупным покупателями стали Латвия (263 трактора), Румыния (113), Венгрия (106 машин).





Экспорт в сегменте от 101 до 175 л.с. в марте составила 492 трактора, что также меньше, чем в феврале-2018 и марте 2017. Однако в целом за три месяца поставки таких тракторов выросли на 20,7% до 1 219 машин, а выручка от них увеличилась на 27,1% до 33,45 млн. долларов.





Доля российского направления составила 40,6%, или 496 тракторов. Экспорт за год снизился на 5,3% в натуральном выражении и на 4,3% - в стоимостном до 14 млн. долларов. Вторым рынком также стала Украина, куда было поставлено 203 машины, третьим – Азербайджан с 200 тракторами. За пределами СНГ основными потребителями были Латвия (94 трактора) и Румыния (36).





Наконец, в марте было экспортировано 24 энергонасыщенных трактора. За год экспорт снизился на 9,7% до 84 единиц, а стоимостном выражении он упал на 19,5% до 2,87 млн. долларов. Рынком номер один для тракторов с двигателем мощностью более 176 л.с. стала Украина, куда было продано 40 тракторов, Россия – на в тором месте с 34 машинами. Еще 8 было продано в Кыргызстан и две – в Нидерланды.