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Россельхознадзор запрещает поставки с гродненского мясокомбината

Россельхознадзор с 25 мая вводит ограничения на поставки продукции ОАО «Гродненский мясокомбинат». Поводом стало нарушение правил перемещения товаров.

На прошлой неделе Россельхознадзором были обнаружены 6 тонн незаявленной в документах сыровяленой и сырокопченой продукции из мяса свинины производства мясокомбината, которые перевозились среди других товаров, пишет "БелРынок".

Россельхознадзор считает, что факт задержания такого груза указывает на участие ветврача Гродненской ветеринарной службы в организации мошеннической схемы поставок свиноводческой продукции.

Ранее служба запретила поставки свинины и всей продукции из нее по подозрениям в наличии АЧС на территории нашей страны. Россельхознадзор угрожает при повторном случае закрыть поставки со всей территории Гродненской области.

09:51 24/05/2018






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