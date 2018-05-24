Россельхознадзор запрещает поставки с гродненского мясокомбината
Россельхознадзор с 25 мая вводит ограничения на поставки продукции ОАО «Гродненский мясокомбинат». Поводом стало нарушение правил перемещения товаров.
На прошлой неделе Россельхознадзором были обнаружены 6 тонн незаявленной в документах сыровяленой и сырокопченой продукции из мяса свинины производства мясокомбината, которые перевозились среди других товаров, пишет "БелРынок".
Россельхознадзор считает, что факт задержания такого груза указывает на участие ветврача Гродненской ветеринарной службы в организации мошеннической схемы поставок свиноводческой продукции.
Ранее служба запретила поставки свинины и всей продукции из нее по подозрениям в наличии АЧС на территории нашей страны. Россельхознадзор угрожает при повторном случае закрыть поставки со всей территории Гродненской области.
09:51 24/05/2018
Загрузка...
Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.