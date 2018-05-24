Россельхознадзор запрещает поставки с гродненского мясокомбината

На прошлой неделе Россельхознадзором были обнаружены 6 тонн незаявленной в документах сыровяленой и сырокопченой продукции из мяса свинины производства мясокомбината, которые перевозились среди других товаров, пишет "БелРынок"





Россельхознадзор считает, что факт задержания такого груза указывает на участие ветврача Гродненской ветеринарной службы в организации мошеннической схемы поставок свиноводческой продукции.





Ранее служба запретила поставки свинины и всей продукции из нее по подозрениям в наличии АЧС на территории нашей страны. Россельхознадзор угрожает при повторном случае закрыть поставки со всей территории Гродненской области.