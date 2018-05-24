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Россельхознадзор угрожает запретить поставки мяса из Гродненской области

Россельхознадзор с 25 мая вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции Гродненского мясокомбината. Об этих санкциях сообщается на сайте российского ведомства.

Поводом для такого решения стал инцидент, произошедший 17 мая. Российские специалисты обнаружили, что вместе с задекларированной продукцией перевозится более 6 тонн не заявленной в документах сыровяленой и сырокопченой продукции из свинины. Продукция была изготовлена ​​на ОАО "Гродненский мясокомбинат". Россияне считают, что в такой продукции может быть вирус африканской чумы свиней (АЧС).

По мнению представителей Россельхознадзора, незаконная перевозка мясной продукции "может свидетельствовать об участии сертифицирующего ветеринарного врача Гродненской ветеринарной службы в организации мошеннической схемы поставок свиноводческой продукции, ввоз которой в Российскую Федерацию временно ограничен".

При повторном выявлении такой продукции, которую будут везти в Россию, Россельхознадзор угрожает ввести санкции на поставки мясной продукции со всей Гродненской области.
09:29 24/05/2018






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