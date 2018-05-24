В их числе и руководитель производственной компании Владимир Сохадзе. После взрыва на заводе он помогал эвакуировать работников и получил ожоги рук. Несмотря на это, сегодня он находится на рабочем месте и согласился побеседовать с корреспондентом МЛЫН.BY





— Как ваше самочувствие? Что сегодня происходит на предприятии?





— Спасибо. Живой. Что касается дел, то продолжаем оценивать масштабы последствий.





— Как скоро можно будет приступить к восстановлению производства и возобновить работу завода?





— Руководствуемся здравым смыслом, а также запретом, наложенным следователями. Приступить к уборке пока не имеем права, да и сами заинтересованы в том, чтобы следственные органы смогли ответить, что привело к ЧП. Собираюсь сегодня поехать в больницу, навестить пострадавших сотрудников, пообщаться с их родственниками.





— В СМИ появилась информация, что накануне взрыва вы активно искали покупателя и намеревались продать предприятие. Так ли это?





— Мы ищем инвестора, и уже давно. Но речь идет не о продаже, а о поиске средств, которые позволили бы укрепить и усовершенствовать работу завода.





— Местные жители рассказывают, что зимой производство стояло…





— Работаем на строительную отрасль и, понятно, зависим от их темпов и загрузки. Зимой мы работали, хотя и пришлось сократить объемы производства.





— Вы уже общались со следователями?





— Да, основные вопросы мне уже задали. Я с себя ответственности не снимаю, в таких случаях всегда отвечать руководителю: где-то не досмотрел, с кого-то не спросил, с кого-то не потребовал. Извините, но вынужден окончить разговор: пора идти!





Напомним, взрыв в административно-производственном здании в деревне Королев Стан в Минском районе произошел утром. Предварительно установлено, что источником детонации стала цистерна с легковоспламеняющейся жидкостью (очевидцы рассказывают, что взорвалась 60-тонная емкость с ацетоном) на заводе битумно-полимерных эмульсий и мастик. Взрывной волной разрушены перекрытия химического предприятия. Окончательный ущерб еще предстоит оценить, но разрушения масштабные.





По факту взрыва на заводе возбуждено уголовное дело.





Официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног сообщила, что дело возбуждено по второй части атьи 302 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Нарушение правил производственно-технической дисциплины, правил безопасности взрывоопасных работ, повлекшее по неосторожности причинение телесных повреждений».





Преступление наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо без лишения.











