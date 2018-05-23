Лишь 9 из 20 госпрограмм в Беларуси признаны высокоэффективными
Всего в Беларуси выполняются 20 госпрограмм. По итогам 2017 года только девять из них был признаны высокоэффективными, или в 1,5 раза меньше, чем в 2016-м.
Таковы итоги заседания президиума Совета министров, на котором были подведены итоги реализации государственных программ в 2017 году.
Согласно представленному специальной комиссией сводному отчету, из реализуемых в 2017 году в Беларуси 20 государственных программ девять признаны высокоэффективными, отметил глава правительства Андрей Кобяков. Пять программ признаны эффективными, еще пять - среднеэффективными. Оценка эффективности госпрограммы "Малое и среднее предпринимательство" будет проведена чуть позже с учетом официальных статистических данных.
Руководитель правительства напомнил, что по итогам 2016 года высокоэффективными были 14 госпрограмм. "Хотелось бы понимать: итоги текущего года - это результат совершенствования Минэкономики подходов к оценке эффективности госпрограмм или это уже недоработка ответственных заказчиков? Результаты выполнения сводных целевых показателей госпрограмм лучше, чем в прошлом году, но еще далеки от идеала. Из 51 не выполнено 5, то есть десятая часть", - сообщил он.
Премьер отметил, что некоторые показатели были перевыполнены в десятки раз, что ставит под вопрос объективность их планирования. Он попросил Министерство экономики аргументированно доложить, насколько объективны результаты (эффективность) реализации госпрограмм, где есть успехи, кто и в чем конкретно не дорабатывает, какие меры принимаются по решению проблемных вопросов.
К среднеэффективным отнесены программы по дорожному строительству и жилкомхозу. Кобяков отметил, что из 7 000 км местных дорог, которые нужно отремонтировать или реконструировать до 2021 года, пока сделана только пятая часть. При этом в рамках реализации государственной программы по развитию и содержанию автомобильных дорог выполнено всего 12 из 20 показателей при практически полном освоении (98,2%) выделенных на ее реализацию средств. По государственной программе "Комфортное жилье и благоприятная среда" не выполнена треть показателей при полном освоении средств.
08:40 24/05/2018
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