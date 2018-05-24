Завод по производству слитков монокристаллического кремния построят в Пинске
В Пинске запланировано строительство завода по производству слитков монокристаллического кремния, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя горисполкома Михаил Самолазов.
С компанией "Силикон Материалз Инк." (Пенсильвания, США) подписано соглашение о намерениях по расширению уже действующего совместного предприятия "КамСил" в Пинске, который производит кремниевые пластины для микроэлектроники. Непосредственно заключение инвестиционного договора намечено на август.
В проект, предусматривающий строительство завода по производству слитков монокристаллического кремния, СП планирует вложить более $3 млн.
"Это производство энергоемкое. По решению правительства такие предприятия могут претендовать на получение электроэнергии по льготному тарифу. На заводе будет выпускаться не только импортозамещающая продукция, также появятся возможности для ее экспорта", - отметил Михаил Самолазов.
Он добавил, что к 1 июня будет определен участок, на котором разместится новое производство. Параллельно ведется изготовление проектно-сметной документации. Ожидается, что завод по производству слитков монокристаллического кремния начнет функционировать в 2019 году.
08:14 24/05/2018
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