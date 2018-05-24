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Снизились доходы фонда нацразвития Беларуси

Доходы фонда национального развития (ФНР) Беларуси снизились более чем в 2 раза - до Br1,66 млн ($830 тыс. в эквиваленте) в I квартале 2018 года с Br3,8 млн в I квартале 2017 года, сообщается в материалах Минфина Беларуси.

Расходы фонда национального развития в январе-марте 2018 года выросли в 1,7 раза и составили Br25,1 млн. Расходы фонда, превышающие доходы, профинансированы за счет остатков средств фонда прошлых лет.

В ведомстве отмечают, что динамика поступлений в ФНР является индикатором работы отечественных государственных организаций, так как фонд формируется за счет отчислений от прибыли госпредприятий. Ухудшение экономического положения предприятий, как правило, сказывается и на доходах фонда.

По данным Минфина, чистая прибыль белорусских предприятий в I квартале 2018 года упала на 36% до Br1,86 млрд. Доналоговая прибыль компаний снизилась на 28,6% до Br2,48 млрд.

Эффективность деятельности белорусских предприятий падает на фоне восстановления экономического роста (рост ВВП на 5,1% за I квартал 2018 года) и благоприятных внешнеэкономических условий (профицит внешней торговли на $0,32 млн в I квартале 2018 года против дефицита на $0,23 млн в I квартале 2017 года).


В 2017 года доходы ФНР составили Br75,4 млн (в том числе перечисление части чистой прибыли высокорентабельных госпредприятий Br66,6 млн), расходы – Br168,4 млн.

ФНР создан в 2005 году для реализации наиболее важных экономических и социальных проектов государства. Источником доходов ФНР является часть чистой прибыли высокорентабельных госпредприятий, размер отчисления которой устанавливается правительством.  Средства фонда расходуются по решению президента.



Интерфакс
08:00 24/05/2018






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