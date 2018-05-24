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На рынок бытовой химии в Беларуси выходит новый ритейлер

Крупнейшая продовольственная сеть «Евроопт» выходит на рынок с новым брендом магазиновпо продаже косметики и бытовой химии.

Это будут магазины «Магия» (управляющая компания ООО «Розничный стандарт»)  – около 100 магазинов по всей стране с инвестициями более 3 миллионов долларов. Существующим торговым сетям «Мила» и «Остров чистоты» придется считаться с новым игроком на локальном рынке дрогери, что уже можно подтвердить предпринятыми шагами существующих сетей в текущем году по оптимизации складской логистики и наращивании площадей.

Сеть магазинов «Мила» расширяет свои складские площади, арендовав 4 600 кв. м в логистическом центре СЗАО «Белрусинвест». Консультантом сделки выступила международная консалтинговая компания Colliers International. Таким образом, общая площадь нескольких складских объектов в оперативном управлении компании, составляет около 20 000 кв. м.

Розничная сеть дискаунтеров «Остров чистоты» в текущем году также меняет свою складскую локацию на Воложинский район в аг. Раков, переезжая на первый построенный с привлечением иностранных инвестиций в Беларуси транспортно-логистический центр, класса «А», общей складской площадью 16 300 кв. м, построенный до принятия республиканской программы развития логистической системы и транзитного потенциала Беларуси.

Новый игрок разместится на текущих складах продовольственной сети «Евроторг», а также частично на новой локации.

ГК «Парфюмбытхим» с 2009 года развивает собственную розничную сеть магазинов «Мила», в которой представлен широкий ассортимент продукции бытовой химии, парфюмерии, косметики и является одним из наиболее динамично развивающихся сетей по дистрибуции товаров FMCG в Беларуси. На сегодняшний день в сети находится около 320 магазинов по всей Беларуси.

ГК «Ромакс» владеет розничной сетью по продаже средств бытовой химии и товаров хозяйственно-бытового назначения «Остров чистоты» и работает на рынке с 2010 года. Магазины «Остров чистоты» находятся во всех областных городах республики, а также небольших населенных пунктах и районных центрах. В целом сеть насчитывает более 450 магазинов по всей стране.


ООО «Розничный стандарт» развивает сеть розничных продаж «Магия», главного ритейлера Беларуси компании «Евроторг», начиная с текущего года.

Максим Василевский, младший консультант складского департамента брокериджа Colliers International: «Торговые сети формата дрогери активно развиваются на фоне спада экономики и применения западных ритейл-технологий, наращивая свое присутствие в регионах, где реальные доходы населения снижаются. Люди начинают экономить и планировать свои бюджеты на покупки, что может предложить данный формат сетевых газинов, расположенных в небольших помещениях с большой проходимостью за счет низких цен и представленной широкой ассортиментной группы.

Консолидация складских площадей и использование современных логистических технологий позволяет оптимизировать расходы на логистику, что особенно актуально для компаний с развитой филиальной сетью, и снизить конечную стоимость товаров для покупателей, увеличивая привлекательность дрогери формата.

Приход сильного игрока на рынок дрогери увеличит конкуренцию и будет способствовать увеличению присутствия импортных товаров на локальном рынке Беларуси, учитывая заявления компании «Евроторг» эксклюзивно импортировать интересные для покупателей ассортиментные группы товаров, не представленные в нашей стране».

Телеграф
07:42 24/05/2018






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