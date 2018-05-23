Найдена самая дешевая авиакомпания в мире

Дешевле всего оказался австралийский лоукостер Tiger Air, который совершает только внутренние перелеты. Таким образом, стоимость одного километра у авиакомпании составила в пересчете на российскую валюту 300 рублей.





У новозеландского перевозчика Air New Zealand цена перелетного километра — две тысячи рублей, и поэтому он был признан самым дорогим в мире.





Второе место заняла австралийская компания Jetstar (1300 рублей за километр), в то время как у арабского Emirates километр обойдется в 560 рублей, сообщает lenta.ru









Также сервис Rome to Rio выяснил, что средняя стоимость километра у всех авиакомпаний выросла с 933 рублей до тысячи рублей.





В мае эксперты Skyscanner составили список самых дешевых летних курортов для россиян. Специалисты посчитали затраты на перелет, жилье и расходы на месте на двухнедельный отпуск для двоих взрослых, которые живут в недорогой гостинице или снимают квартиру, едят в кафе и иногда в ресторанах, стараются самостоятельно ездить по интересным местам.