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Найдена самая дешевая авиакомпания в мире

Сервис бронирования путешествий Rome to Rio назвал самую дорогую и самую дешевую авиакомпании в мире. Об этом сообщает Newshub.


Дешевле всего оказался австралийский лоукостер Tiger Air, который совершает только внутренние перелеты. Таким образом, стоимость одного километра у авиакомпании составила в пересчете на российскую валюту 300 рублей.

У новозеландского перевозчика Air New Zealand цена перелетного километра — две тысячи рублей, и поэтому он был признан самым дорогим в мире.

Второе место заняла австралийская компания Jetstar (1300 рублей за километр), в то время как у арабского Emirates километр обойдется в 560 рублей, сообщает lenta.ru


Также сервис Rome to Rio выяснил, что средняя стоимость километра у всех авиакомпаний выросла с 933 рублей до тысячи рублей.

В мае эксперты Skyscanner составили список самых дешевых летних курортов для россиян. Специалисты посчитали затраты на перелет, жилье и расходы на месте на двухнедельный отпуск для двоих взрослых, которые живут в недорогой гостинице или снимают квартиру, едят в кафе и иногда в ресторанах, стараются самостоятельно ездить по интересным местам.


21:00 23/05/2018






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