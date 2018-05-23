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Цены на топливо будут повышаться, но в разумных пределах

Цены на автомобильное топливо в Беларуси будут повышаться, но в разумных пределах, заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко журналистам в среду.

"В Беларуси цены на автомобильное топливо существенно ниже, чем в соседних странах. Это парадоксальная ситуация, так как Беларусь - страна, которая добывает всего лишь 1,7 млн тонн, а потребляет 7,5 млн тонн нефти. К тому же, вы видите, что происходит с ценами на нефть: они буквально за месяц значительно выросли", - сказал В.Семашко. Вице-премьера цитирует госагентство "БелТА".

 

"Поэтому нам надо повышать цены на автомобильное топливо в разумных пределах", - добавил он.

 

Как сообщалось, ранее концерн "Белнефтехим" согласовал с правительством новый механизм изменения цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке республики.

 

"Указанным механизмом в зависимости от изменения ситуации на нефтяном рынке предусматривается возможность корректировки цен на нефтепродукты как в сторону их увеличения, так и снижения", - отметили в концерне.

 

Там пояснили, что предусматривается постепенный выход на уровень цен, сопоставимый с действующим на российском рынке.


 


"В дальнейшем цены будут корректироваться в соответствии с изменениями мировых цен на нефть, курса национальной валюты и налоговой нагрузки на нефтеперерабатывающие заводы", - проинформировали в "Белнефтехиме".

 

В 2018 году розничные цены на топливо в Беларуси изменялись уже 10 раз, последнее произошло 15 мая. Изменение цены, как правило, составляет 1 копейку.

16:39 23/05/2018






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