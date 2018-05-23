Запчасти для легковых авто начнут выпускать в 2020 году
Три новых белорусско-китайских совместных предприятия по производству комплектующих для легковых автомобилей будут запущены в Беларуси в 2020 году, сообщил на пресс-конференции заместитель министра промышленности Сергей Гунько, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы ведем достаточно успешные переговоры и в 2018 году зарегистрировали три совместные белорусско-китайские компании по производству комплектующих для легковых автомобилей. Это компании по изготовлению двигателей внутреннего сгорания, теплообменников-радиаторов и элементов внутреннего интерьера", - рассказал замминистра. По его словам, проекты формализованы и будут реализованы в два этапа с выходом на полную производственную мощность в 2020 году.
Компании построят предприятия на территориях, прилегающих к заводу "БЕЛДЖИ". "Это результат работы Белорусского промышленного форума в прошлом году, в рамках которого мы занимались поиском партнеров для реализации таких проектов", - отметил Сергей Гунько. В нынешнем году Белорусский промышленный форум пройдет в Минске с 29 мая по 1 июня. Министерство промышленности Беларуси также рассчитывает на успешное проведение мероприятия и конкретные договоренности по его итогам.
16:07 23/05/2018
Загрузка...
Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.