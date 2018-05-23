Запчасти для легковых авто начнут выпускать в 2020 году

"Мы ведем достаточно успешные переговоры и в 2018 году зарегистрировали три совместные белорусско-китайские компании по производству комплектующих для легковых автомобилей. Это компании по изготовлению двигателей внутреннего сгорания, теплообменников-радиаторов и элементов внутреннего интерьера", - рассказал замминистра. По его словам, проекты формализованы и будут реализованы в два этапа с выходом на полную производственную мощность в 2020 году.









Компании построят предприятия на территориях, прилегающих к заводу "БЕЛДЖИ". "Это результат работы Белорусского промышленного форума в прошлом году, в рамках которого мы занимались поиском партнеров для реализации таких проектов", - отметил Сергей Гунько. В нынешнем году Белорусский промышленный форум пройдет в Минске с 29 мая по 1 июня. Министерство промышленности Беларуси также рассчитывает на успешное проведение мероприятия и конкретные договоренности по его итогам.



