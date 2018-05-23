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Запчасти для легковых авто начнут выпускать в 2020 году

Три новых белорусско-китайских совместных предприятия по производству комплектующих для легковых автомобилей будут запущены в Беларуси в 2020 году, сообщил на пресс-конференции заместитель министра промышленности Сергей Гунько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы ведем достаточно успешные переговоры и в 2018 году зарегистрировали три совместные белорусско-китайские компании по производству комплектующих для легковых автомобилей. Это компании по изготовлению двигателей внутреннего сгорания, теплообменников-радиаторов и элементов внутреннего интерьера", - рассказал замминистра. По его словам, проекты формализованы и будут реализованы в два этапа с выходом на полную производственную мощность в 2020 году. 


Компании построят предприятия на территориях, прилегающих к заводу "БЕЛДЖИ". "Это результат работы Белорусского промышленного форума в прошлом году, в рамках которого мы занимались поиском партнеров для реализации таких проектов", - отметил Сергей Гунько. В нынешнем году Белорусский промышленный форум пройдет в Минске с 29 мая по 1 июня. Министерство промышленности Беларуси также рассчитывает на успешное проведение мероприятия и конкретные договоренности по его итогам. 


16:07 23/05/2018






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