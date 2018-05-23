Сигнал поступил из Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, которое сообщило о сычужных сырах с массовой долей жира в сухом веществе 55% производства ОАО «Молочные горки» (Беларусь, Могилевская область). Эту продукцию поставило ООО «Славяна» (Смоленская область) в адрес ООО «Квант» (Омская область), местом выгрузки значились склады Тулы.





18 мая проверку с выездом на место провели сотрудники регионального управления ведомства совместно с Тульской таможней и Тульской Транспортной прокуратурой.





Проверяющие обнаружили закрытые складские помещения и грузовой автомобиль. При осмотре прилегающей к складам территории были найдены многочисленные сорванные маркировки продукта сычужного с массовой долей жира в сухом веществе 55%. При досмотре автомобиля было выявлено 7 паллетов сыра «Эдам» (50%), общим весом 4,2 тонны, производства ООО «Квант» (Алтайский край) с датой изготовления 10 мая. Документов на груз у водителя не оказалось. Найти представителя владельца груза не представилось возможным.





Продукцию отправили в лабораторию для исследования на фальсификацию. Эксперты установили, несоответствие сыра «Эдам» (50%) требованиям нормативных документов. Была выявлена фальсификация растительными жирами по составу стеринов, что является нарушением Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».









21 мая материалы направлены в транспортную прокуратуру для возбуждения административного дела в отношении ООО «Квант».





Судя по всему никаких претензий к белорусскому производителю у Россельхозназора в данном случае нет. Два месяца назад при проведении проверочных мероприятий на одном из складов Орловской области сотрудники Россельхознадзора обратили внимание на 40 тонн сычужного продукта растительного происхождения, привезенного из Беларуси. У ведомства возникли подозрения о перемаркировке сычужного продукта в сыр после того как были найдены маркировочные этикетки с названиями сыров («Гауда», «Маасдам», «Эдам» и др.). Пробы показали, что «сыр», завезенный из Беларуси, является сычужным продуктом. Материалы проверки были направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. То есть «химичат» как раз российские жулики.



