



"Мы крайне заинтересованы в реализации проекта с компаниями Siemens и CRRC по строительству завода по производству электродвигателей для БелАЗа, МТЗ, "Белкоммунмаша" и других, - сказал Сергей Гунько. - Мы видим, что этот рынок развивается очень динамично". По словам замминистра, в отдельных элементах, например, БелАЗа традиционно используются электрические двигатели, произведенные партнером белорусского завода - немецкой компанией Siemens. "Хотелось бы с помощью этой компании создать в Беларуси производство электродвигателя, в том числе и для БелАЗа.









Поскольку техника БелАЗ не крупносерийное производство, то нами просматриваются идеи создания электрического трактора для МТЗ", - рассказал Сергей Гунько. Помимо этого, существует достаточно высокая потребность в электрических двигателях для троллейбусов, трамваев и электробусов предприятия "Белкоммунмаш". Если все это сложить воедино, то получится большой объем потребления электродвигателей только предприятиями системы Министерства промышленности, резюмировал заместитель министра. "Поэтому мы приглашаем вторую компанию - это китайская компания CRRC, которая является одним из самых крупных мировых производителей электродвигателей.



