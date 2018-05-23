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Минпром заинтересован в создании СП по производству электродвигателей с Siemens и CRRC

Министерство промышленности заинтересовано в создании совместного предприятия по производству электродвигателей с немецкой Siemens и китайской CRRC, сообщил на пресс-конференции заместитель министра промышленности Беларуси Сергей Гунько, передает корреспондент БЕЛТА.


"Мы крайне заинтересованы в реализации проекта с компаниями Siemens и CRRC по строительству завода по производству электродвигателей для БелАЗа, МТЗ, "Белкоммунмаша" и других, - сказал Сергей Гунько. - Мы видим, что этот рынок развивается очень динамично". По словам замминистра, в отдельных элементах, например, БелАЗа традиционно используются электрические двигатели, произведенные партнером белорусского завода - немецкой компанией Siemens. "Хотелось бы с помощью этой компании создать в Беларуси производство электродвигателя, в том числе и для БелАЗа. 


Поскольку техника БелАЗ не крупносерийное производство, то нами просматриваются идеи создания электрического трактора для МТЗ", - рассказал Сергей Гунько. Помимо этого, существует достаточно высокая потребность в электрических двигателях для троллейбусов, трамваев и электробусов предприятия "Белкоммунмаш". Если все это сложить воедино, то получится большой объем потребления электродвигателей только предприятиями системы Министерства промышленности, резюмировал заместитель министра. "Поэтому мы приглашаем вторую компанию - это китайская компания CRRC, которая является одним из самых крупных мировых производителей электродвигателей. 


15:45 23/05/2018






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