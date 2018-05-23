Беларусь предлагает России «Льняной путь»: где это?
Беларусь предложила России продлить новую автомагистраль Минск-Полоцк до Санкт-Петербурга. Эта инициатива была озвучена сегодня на заседании совместной комиссии по развитию сотрудничества Беларуси с Ленинградской областью, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского посольства в РФ.
"Белорусская сторона проинформировала коллег по совместной комиссии о начале работ по строительству автомагистрали Минск-Полоцк, - отметили в пресс-службе. - Ее продление через Ленинградскую область до Санкт-Петербурга позволило бы создать новые перспективы расширения сотрудничества с российским регионом".
"Это был бы новый совместный проект - "Льняной путь", к примеру, по аналогии с известным Шелковым путем", - сказал на заседании Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко.
15:29 23/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.