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Беларусь предлагает России «Льняной путь»: где это?

Беларусь предложила России продлить новую автомагистраль Минск-Полоцк до Санкт-Петербурга. Эта инициатива была озвучена сегодня на заседании совместной комиссии по развитию сотрудничества Беларуси с Ленинградской областью, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского посольства в РФ.

"Белорусская сторона проинформировала коллег по совместной комиссии о начале работ по строительству автомагистрали Минск-Полоцк, - отметили в пресс-службе. - Ее продление через Ленинградскую область до Санкт-Петербурга позволило бы создать новые перспективы расширения сотрудничества с российским регионом". 

"Это был бы новый совместный проект - "Льняной путь", к примеру, по аналогии с известным Шелковым путем", - сказал на заседании Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко. 
15:29 23/05/2018






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