Беларусь предлагает России «Льняной путь»: где это?

"Белорусская сторона проинформировала коллег по совместной комиссии о начале работ по строительству автомагистрали Минск-Полоцк, - отметили в пресс-службе. - Ее продление через Ленинградскую область до Санкт-Петербурга позволило бы создать новые перспективы расширения сотрудничества с российским регионом".





"Это был бы новый совместный проект - "Льняной путь", к примеру, по аналогии с известным Шелковым путем", - сказал на заседании Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко.