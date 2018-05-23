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Предприниматели подготовили предложения по урегулированию ситуации с автоперевозками

Соответствующая информация размещена на сайте совета, сообщает БЕЛТА.

Совет по развитию предпринимательства направил в Совет Министров свои предложения по урегулированию ситуации в сфере автомобильных перевозок пассажиров, сформированные специальной рабочей группой. 

Для создания прозрачных и конкурентных условий деятельности на рынке пассажирских перевозок, учитывающих интересы различных категорий субъектов, предлагается подготовить проект декрета, предусматривающего внедрение новых условий организации и выполнения междугородных внутриобластных и междугородных межобластных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении, а также рассмотреть возможность создания единого республиканского оператора автомобильных перевозок в виде бизнес-ассоциации на условиях саморегулирования. 
Среди предложений специальной рабочей группы - отмена конкурса на право выполнения автомобильных перевозок в регулярном сообщении; установление заявительного порядка получения права выполнения автоперевозок на основе заключения договора между заказчиком (оператором) и автомобильным перевозчиком или другим уполномоченным им лицом по заявленному маршруту, расписанию, интервалам движения транспортных средств; возможность функционирования так называемых диспетчерских служб с определением их правового статуса, прав, обязанностей и ответственности. 

Кроме того, предлагается установить исчерпывающий перечень требований к автомобильным перевозчикам (относительно транспортного средства, водительского состава), при выполнении которых заказчик (оператор) не может отказать в заключении договора на право выполнения автомобильных перевозок в регулярном сообщении. На начальном этапе действия декрета (в течение, например, двух лет) следует предусмотреть более либеральные условия, которые позволят войти на рынок регулярных перевозок максимальному количеству субъектов хозяйствования, а через определенный промежуток времени - установить более жесткие требования относительно обновления автопарка, а также обеспечения постоянного контроля за скоростным режимом автомобиля, режимами труда и отдыха водителей. Предполагается наличие исчерпывающего перечня условий прекращения заказчиком (оператором) договорных отношений с автоперевозчиком. 


В Совете по развитию предпринимательства обращают внимание на необходимость упрощения процедуры формирования маршрутов автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении на определенной территории, разработки и ведения паспортов маршрута, а также необходимость единообразных подходов по формированию цен (тарифов) на услуги пассажирских терминалов. Предлагается установить запрет на навязывание дополнительных услуг для перевозчиков со стороны терминалов. Проблемы в сфере автомобильных перевозок пассажиров возникли в связи со вступлением в силу с 23 января 2018 года изменений в закон "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках", которые существенно трансформировали подходы к определению и, соответственно, регулированию автомобильных перевозок пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении. 


15:26 23/05/2018






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