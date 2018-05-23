Акции белорусских ОАО: видит око, да зуб неймет

В настоящее время ставки по валютным вкладам в белорусских банках и облигациям падают, рублевые депозиты выглядят ненадежными, в связи с чем стоит задумываться о других способах инвестиций, в частности, об акциях предприятий, пишет "БелРынок"





Биржа есть, а котировок акций нет





В нашей стране есть акционерные общества, которые выпускают акции, а также Белорусская валютно-фондовая биржа, где совершаются сделки с ценными бумагами. Акции некоторых ОАО год от года растут в цене и по ним выплачиваются высокие дивиденды. Наверное, лучшим по данным показателям ОАО страны является производитель бытовой техники – Брестгазоаппарат, так как он регулярно на протяжении многих лет выплачивает своим акционерам значительные дивиденды и демонстрирует высокие финансовые показатели.





Так, по итогам 2017 года на выплату дивидендов предприятие направило 73,83% чистой прибыли, что обеспечило выплаты на 1 акцию в размере 140 BYN. Финансовые показатели работы предприятия за год впечатляют: выручка увеличилась на 10,73% и достигла 215,6 млн. BYN, а валовая прибыль от реализации составила 36,2 млн. BYN против 27,2 млн. BYN годом ранее.









Но Брестгазоаппарат — это исключение среди белорусских предприятий, подобных примеров в стране очень мало. Как правило, ОАО направляют на дивиденды мизерные суммы или не платят их вообще. К тому же, акции хороших предприятий купить практически невозможно. Приобрести акции американских корпораций жителям Беларуси намного проще, для этого надо только договориться с компаниями – посредниками, после чего сделка будет совершена очень быстро. А чтобы купить акции любого белорусского предприятия, не только Брестгазоаппарата, надо посмотреть на Белорусской валютно-фондовой бирже, имеются ли заявки на их продажу. Как правило, продавцов акций хороших предприятий, выплачивающих высокие дивиденды и имеющих хорошие финансовые показатели, нет. То есть надо ждать появления предложения, постоянно контролируя данные биржи. Процесс ожидания может занять недели и месяцы. К тому же акции появятся, скорее всего, не в том количестве, которое необходимо, и возникнет проблема дальнейшего приобретения или дележа пакета. Да и цена будет неизвестно какая, потому что никаких рыночных котировок акций нет.





Есть проблема и с выбором ОАО. Это на зарубежных рынках у ОАО имеется история котировок акций и известна дивидендная политика, что облегчает выбор. Руководители крупнейших корпораций там часто выступают в прессе, о них много пишут. В Беларуси доступного и ликвидного рынка акций, а также легко доступной информации об ОАО и их руководстве в настоящее время нет.





В то же время, нельзя сказать, что нет инвесторов, которые пытаются вкладывать средства в акции в РБ. Но их очень мало, так как им просто нечего покупать.





По данным Министерства финансов РБ, в 2017 году на Белорусской валютно-фондовой бирже было заключено 3 622 сделки в процессе обращения акций на организованном рынке (на сумму 84,2 млн. BYN). Кроме того, на неорганизованном рынке профессиональные участники рынка ценных бумаг зарегистрировали 1 268 сделок купли-продажи акций ОАО на 108,9 млн. BYN. Итого в Беларуси на 2 397 эмитентов акций, допущенных к обращению на БВФБ (по состоянию на 1 января 2018 года), было заключено 4 890 сделок. То есть, в среднем 2 сделки на одного эмитента. О каких инвестициях тут можно говорить?





Кроме того, случаев размещению акций на организованном рынке в 2017 году, как и в 2016 году, не было. А в Белорусской котировочной автоматизированной системе (БЕКАС), где любой житель Беларуси может выставить заявку на покупку или продажу акций, в 2017 году появились 46 заявок на продажу акций, и 172 заявки – на покупку. Последние величины, пожалуй, наиболее точно характеризуют состояние, в котором находится рынок белорусских акций. Несложно подсчитать, что в среднем в 2017 году в неделю появлялось только одно объявление владельца акций о намерении их продать … Вот уж простор для инвесторов.





На падающем рынке тоже можно зарабатывать









В таких условиях стоит обратить внимание на акции зарубежных корпораций, благо, что техническая возможность приобретения акций или финансовых инструментов, связанных с акциями, у жителей Беларуси имеется (можно обратиться в банки или к форекс-компаниям). В 2017 году у этих компаний и МТБанка было 3 тыс. клиентов, и по данным Национального банка, около 70% их операций оказались с положительным результатом.





На валютном рынке форекс зарабатывать сложно, а вот на рынке акций возможности были неплохие. Например, фондовый индекс крупнейших американских корпораций Dow Jones в 2017 году вырос на 25,1%, индекс широкого рынка S&P 500 – на 19,4%, а индекс высокотехнологических предприятий NASDAQ – на 28,2%. В таких условиях трудно получить убытки. Правда, надо иметь в виду, что зарабатывать средства за рубежом становится все сложнее. Безудержный рост цен акций, наблюдавшийся там на протяжении нескольких лет, в текущем году закончился, начинается длительный период спада (см. рис. с динамикой индекса S&P 500).





Но и сейчас имеются возможности заработать. Например, 26 апреля акции компании Facebook выросли примерно на 10% после объявления о лучших, чем ожидалось результатах работы компании за I квартал 2018 года и планах по ее дальнейшей деятельности. Правда, в марте акции этой компании значительно подешевели после скандала с утечкой информации об ее пользователях. Значительные колебания цен происходили и с акциями Apple, а также многих других компаний.





Но надо иметь в виду, что значительные колебания цен происходят при появлении неожиданных для инвесторов новостей, предугадывать которые, вообще-то, никто не умеет.







