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Apple покинула ТОП-3 самых прибыльных компаний

Американское деловое издание Fortune опубликовало ежегодный рейтинг 500 крупнейших американских компаний, при составлении которого учитывается оборот компании.

Оборот компаний, которые попали в рейтинг Fortune 500, составляет две трети валового внутреннего продукта США, что в денежном представлении равно 12,8 трлн долларов. Их рыночная капитализация составляет 21,6 трлн долларов, суммарная прибыль превышает 1 трлн долларов, а штат сотрудников по всему миру насчитывает 28,2 млн человек.

Первое место продолжает удерживать компания Walmart, на втором оказалась Exxon Mobil, которая за последний год улучшила свое положение в рейтинге сразу на два пункта, а замыкает тройку лидеров Berkshire Hathaway.

Apple, которая занимала третье место в рейтинге в течение последних двух лет, опустилась на четвертое место.

14:45 23/05/2018






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