Лесная мафия жива и здравствует?

Сотрудники Погрануправления ФСБ по Брянской области 16 мая в Суражском районе задержали лесовоз под управлением гражданина Беларуси. Крупнотоннажный автомобиль был загружен деловой древесиной общим объемом 21 кубометр. Белорус вез в Россию лес-кругляк на продажу без необходимых сопроводительных документов на груз. Об этом сообщает пресс-служба пограничников.





Нарушителя и лесовоз с грузом пограничники передали в УМВД РФ по Брянской области для принятия процессуального решения.





По большей части контрабанда из Беларуси в Россию состоит из определенного набора: продукты питания, сигареты, санкционные овощи и фрукты, запрещенные к ввозу в РФ. Случай с деловой древесиной, в которой Россия, что очевидно, недостатка не испытывает, весьма редкий, если не сказать, первый за прошедшие годы.





Понятно, что контрабандисты вслепую не работают, водитель вез груз конкретному получателю с оговоренной заранее ценой, которая была явно ниже, чем на местном рынке. Не исключено, что российским правоохранителям потребуется помощь их белорусских коллег, которые больше заинтересованы выяснить, откуда «дровишки» и кто ими промышляет. География поиска вальщиков и контрабандистов леса не так и велика: Суражский район граничит с Костюковичским и Хотимским районами Могилевской области.





К месту напомнить о грандиозном скандале, разразившемся в системе лесного хозяйства, в результате чего Лукашенко уволил министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича с формулировкой - «за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями». Поплатился он за то, что в лесах и кабинетах пустила корни «целая преступная схема экспорта пиломатериалов, организованная коммерсантами и должностными лицами Минлесхоза». По словам Лукашенко, Амельянович «вообще не заметил, как продавали высококачественный лес под видом опилок».









В СИЗО КГБ угодили 2 предпринимателя и 12 должностных лиц лесного ведомства из Минской, Могилевской, Брестской и Ви­тебской областей, причастных к продаже белорусской древесины в страны Балтии.





Следствие по делу о «лесной мафии» продолжается. Очевидно, что канал поставок на Запад чекисты перекрыли, но, не исключено, что не все, что называется, сели и кое-какие запасы нереализованного остались. Не пропадать же добру! Тем более, что границы с восточной соседкой как таковой нет. На такие мысли наводит случай с задержанием белорусского лесовоза в Брянской области.





…Новый глава Минлесхоза Виталий Дрожжа заявил о сделанных серьезных выводах и принятых мерах после выявления фактов коррупции в ведомстве . С 2020 года отрасль перейдет на электронный учет заготовленной древесины. «Это позволит минимизировать в процессе участие человека. Все будет делать компьютер, вся древесина будет сразу становиться на учет. Это поспособствует недопущению совершения коррупционных преступлений», – сказал он. Сам того не подозревая, министр предупредил контрабандистов и их пособников об имеющемся у них времени. Будем следить за новостями от российских пограничников.



