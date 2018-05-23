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Ведущие бизнес-ассоциации выступили против создания фактических монополий в торговле продуктами

Минский столичный союз предпринимателей и работодателей 22 мая направил в Министерство антимонопольного регулирования торговли Беларуси письмо, подготовленное совместно с другими ведущими бизнес-ассоциациями.

Как сообщает ЭКОПРЕСС , эксперты Союза, Белорусского союза предпринимателей, Республиканской конфедерации предпринимательства, Бизнес-союза промышленников и предпринимателей имени профессора Кунявского, Белорусской научно-промышленной ассоциации высказались против повышения порогового значения размера доли субъекта торговли в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в соответствующих административно-территориальных единицах, при достижении которого субъект торговли не вправе совершать сделки и иные действия по увеличению дополнительной торговой площади в этих границах для осуществления розничной торговли продовольственными товарами.

«По оценкам наших экспертов, доля крупных сетей (от 20 магазинов) в общем товарообороте продуктами питания страны уже превышает 70%, т.е. даже установленное пороговое значение в 20% не является ограничивающим фактором для стремительного увеличения доли крупных сетей в товарообороте страны в последние годы, – говорится в заявлении. – Во многих районных центрах страны уже наблюдается доля одной крупной сети, превышающая 20% в общем товарообороте, что привело к массовому закрытию торговых объектов субъектов МСП, Белкоопсоюза, снижению поступлений в местные бюджеты. С учетом выручек аффилированных структур доля одной крупной сети в ряде районов превышает 45-50% общего товарооборота продуктов питания.


Существующая структура розничной торговли продуктами питания негативным образом влияет на состояние конкурентной среды на многих рынках в Республике Беларусь, развития малого и среднего предпринимательства, финансового состояния производителей и переработчиков продуктов питания. Считаем, что для устойчивого сбалансированного развития необходимо создание прежде всего реально равных, а не декларированных условий хозяйствования для крупных и малых предприятий как в торговой, так и производственной сферах. Повышение порогового значения общую ситуацию значительно ухудшит.

С учетом вышеизложенного категорически возражаем против повышения порогового значения размера доли субъекта торговли в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в соответствующих административно-территориальных единицах, при достижении которого субъект торговли не вправе совершать сделки и иные действия по увеличению дополнительной торговой площади в этих границах для осуществления розничной торговли продовольственными товарами», – говорится в письме.


12:05 23/05/2018






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