Как пишут «Могилевские ведомости» , китайская компания Sumec занимается производством текстиля и изделий из него, в том числе верхней одежды на пуху, который закупает в огромных объемах. Именно поэтому есть интерес к созданию собственного производства. Для его организации на территории Могилевской области имеется несколько важных причин, в том числе наличие морозной зимы, что обеспечивает высокое качество утиного пуха.





Владимир Доманевский пообещал поддержку в реализации проекта и сообщил о готовности придать вопросу активности в его практической плоскости. Стороны также договорились создать рабочую группу, которая займется изучением всех составляющих проекта, в том числе перспектив создания кормовой базы для утиной фермы, а также вопросами реализации утиного мяса.





Предыдущие визиты китайской компании Sumec в Могилевскую область были связаны с налаживанием сотрудничества в сфере производства и переработки льна. На сегодня стороны готовы приступить к практической части реализации проекта, как на базе существующих предприятий региона, в том числе в районных центрах, так и в рамках создания СП по производству льна, которое будет оснащено современным оборудованием и передовыми технологиями.









По итогам состоявшейся встречи с руководством области вице-президент компании Sumec У Вэйфэн передал в дар ОАО «Управляющая компания холдинга «Могилевобллен» подарочный сертификат на закупку оборудования для прессования льноволокна.