Теперь и утки: китайская компания Sumec намерена заняться переработкой пуха белорусских уток
Производством и переработкой утиного пуха на территории Могилевской области планирует заняться Китайская компания Sumec. Проект был озвучен для обсуждения в ходе встречи представителей компании с председателем Могилевского облисполкома Владимиром Доманевским.
Как пишут «Могилевские ведомости», китайская компания Sumec занимается производством текстиля и изделий из него, в том числе верхней одежды на пуху, который закупает в огромных объемах. Именно поэтому есть интерес к созданию собственного производства. Для его организации на территории Могилевской области имеется несколько важных причин, в том числе наличие морозной зимы, что обеспечивает высокое качество утиного пуха.
Владимир Доманевский пообещал поддержку в реализации проекта и сообщил о готовности придать вопросу активности в его практической плоскости. Стороны также договорились создать рабочую группу, которая займется изучением всех составляющих проекта, в том числе перспектив создания кормовой базы для утиной фермы, а также вопросами реализации утиного мяса.
Предыдущие визиты китайской компании Sumec в Могилевскую область были связаны с налаживанием сотрудничества в сфере производства и переработки льна. На сегодня стороны готовы приступить к практической части реализации проекта, как на базе существующих предприятий региона, в том числе в районных центрах, так и в рамках создания СП по производству льна, которое будет оснащено современным оборудованием и передовыми технологиями.
По итогам состоявшейся встречи с руководством области вице-президент компании Sumec У Вэйфэн передал в дар ОАО «Управляющая компания холдинга «Могилевобллен» подарочный сертификат на закупку оборудования для прессования льноволокна.
11:49 23/05/2018
Загрузка...
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.