В «Великом камне» в будущем смогут жить и работать 120 тысяч человек

Александр Ярошенко коснулся темы развития социальной инфраструктуры на территории парка. «В долгосрочной перспективе это город с 120 тыс. населения с соответствующими инфраструктурными элементами – жильем, офисными, торговыми помещениями. Уже получили одобрение Государственного совета Китайской Народной Республики на выделение средств на строительство первого жилого комплекса в парке. В июле предполагаем начать его строительство и завершить уже в следующем году», – сказал он.





В ближайшей перспективе планируется возвести также школу, детский сад и поликлинику.





Александр Ярошенко отметил, что будет решаться и вопрос совершенствования транспортной логистики.





«В настоящее время из центра Минска в парк можно добраться в течение 40-50 минут при отсутствии пробок. В перспективе есть возможности построить скоростную магистраль через улицу Ваупшасова, которая сократит расстояние между Минском и парком в два раза. Будет возможность добираться в парк за 10-15 минут. Также будет рассматриваться возможность использования скоростного трамвая, электрички», – рассказал глава администрации парка «Великий камень».





Соглашение между правительством Беларуси и правительством КНР о реализации проекта «Строительство жилого арендного комплекса на территории Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» заключено 15 мая в Минске в форме обмена письмами. Документом предусмотрено привлечение безвозмездной помощи для строительства жилого арендного комплекса в размере 127,17 млн юаней.









Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» представляет собой территориальное образование площадью 112,5 кв. км с особым правовым режимом для обеспечения комфортных условий ведения бизнеса. Парк расположен в 25 км от Минска в уникальном природном комплексе и в непосредственной близости от международного аэропорта, железнодорожных путей, транснациональной автомобильной магистрали Берлин-Москва.





На территории парка планируется разместить производственные и жилые зоны, офисные и торгово-развлекательные комплексы, финансовый и научно-исследовательский центры. Фактически, строится современный международный эко-город с акцентом на высокотехнологичные и конкурентоспособные инновационные производства с высоким экспортным потенциалом.