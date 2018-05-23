Президент Болгарии призвал построить прямой газопровод из России

"Назовем это "Болгарским потоком". Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского Союза в целом", - отметил Радев.





По его словам, стремления Софии вряд ли отличаются от намерений Берлина реализовать "Северный поток-2".





Предполагается, что после 2019 года Болгария будет получать российский газ через газопровод "Турецкий поток", который прокладывают по дну Черного моря. Однако в этом случае стране придется пользоваться транзитом газа через Турцию.





Стоит отметить, что по дну Черного моря в болгарскую Варну российский газ должен был поставлять газопровод "Южный поток". Однако в начале декабря 2014 года президент России Владимир Путин и глава "Газпрома" объявили, что газопроводный проект "Южный поток" закрыт.