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Президент Болгарии призвал построить прямой газопровод из России

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что его страна нуждается в прямых поставок российского газа через Черное море. Об этом он заявил в интервью газете "Коммерсантъ".

"Назовем это "Болгарским потоком". Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского Союза в целом", - отметил Радев.

По его словам, стремления Софии вряд ли отличаются от намерений Берлина реализовать "Северный поток-2".

Предполагается, что после 2019 года Болгария будет получать российский газ через газопровод "Турецкий поток", который прокладывают по дну Черного моря. Однако в этом случае стране придется пользоваться транзитом газа через Турцию.

Стоит отметить, что по дну Черного моря в болгарскую Варну российский газ должен был поставлять газопровод "Южный поток". Однако в начале декабря 2014 года президент России Владимир Путин и глава "Газпрома" объявили, что газопроводный проект "Южный поток" закрыт.
08:48 23/05/2018






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