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Цифра дня. Как в Беларуси ремонтируют дороги

Правительство озвучило любопытные данные.

В рамках реализации государственной программы по развитию и содержанию автомобильных дорог выполнено всего 12 из 20 показателей при практически полном освоении (98,2%) выделенных на ее реализацию средств. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании президиума Совмина, пишет "Солидарность".


— Напомню, что главой государства поставлена задача — отремонтировать и реконструировать к 2021 году не менее 7 тыс. км местных дорог. По факту имеем почти 1,5 тысячи км, около 20% от задания, — заявил глава правительства.

Кобяков также напомнил, что по госпрограмме «Комфортное жилье и благоприятная среда» не выполнена треть показателей при полном освоении средств.

08:51 23/05/2018






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