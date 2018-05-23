Цифра дня. Как в Беларуси ремонтируют дороги
Правительство озвучило любопытные данные.
В рамках реализации государственной программы по развитию и содержанию автомобильных дорог выполнено всего 12 из 20 показателей при практически полном освоении (98,2%) выделенных на ее реализацию средств. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании президиума Совмина, пишет "Солидарность".
— Напомню, что главой государства поставлена задача — отремонтировать и реконструировать к 2021 году не менее 7 тыс. км местных дорог. По факту имеем почти 1,5 тысячи км, около 20% от задания, — заявил глава правительства.
Кобяков также напомнил, что по госпрограмме «Комфортное жилье и благоприятная среда» не выполнена треть показателей при полном освоении средств.
08:51 23/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.