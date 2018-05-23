Молочный комбинат в Гродно «слил в канализацию» 45 тысяч долларов

Факты нерационального использования продуктов молочной переработки на крупнейшем в Гродненской области предприятии обнаружили оперативники Управления финансовых расследований. Они проверили финансовые документы одного из СПК области и крупного ОАО молочной отрасли и увидели несоответствия.





Так, обнаружились факты, когда поставка сыворотки в СПК не подтверждались затратами на эксплуатацию транспортных средств ОАО – то есть она в СПК отправлялась только «на бумаге».





«С января 2015 года по май 2017 года не подтвердилось отправка и списание из ОАО в СПК более 19 тысяч тонн творожной сыворотки стоимостью более 90 тысяч рублей», – сообщил пресс-секретарь УДФР Комитета госконтроля Гродненской области Александр Трояновский.





Опрошенные работники цеха цельномолочной продукции заявили, что по указанию руководства непроданную творожную сыворотку в ночное время они сливали в канализацию, а чтобы списать ее с учета, оформляли бестоварные накладные в адрес СПК.









Как уточнили в КГК, это происходило на фоне неполной загрузки молокоперерабатывающих предприятий как гродненского, так и близлежащих регионов. Проверка показала, что такими действиями руководители нанесли ущерб предприятию на сумму свыше 90 тысяч рублей.





По собранным материалам в отношении руководителя цеха цельномолочной продукции ОАО возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 УК (превышение власти или служебных полномочий). Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.





Данной проверкой Комитет госконтроля выяснял, как выполняется поручение президента Александра Лукашенко, который еще 2011 году во время поездок в Витебскую и Могилевскую области распорядился принять меры по созданию в республике производств по переработке всего объема производимой молочной сыворотки.



