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Молочный комбинат в Гродно «слил в канализацию» 45 тысяч долларов

Непроданную продукцию на молочном комбинате в Гродно больше двух лет сливали в канализацию, в итоге предприятие потеряло более 90 тысяч рублей, сообщили Sputnik в Комитете госконтроля по Гродненской области.

Факты нерационального использования продуктов молочной переработки на крупнейшем в Гродненской области предприятии обнаружили оперативники Управления финансовых расследований. Они проверили финансовые документы одного из СПК области и крупного ОАО молочной отрасли и увидели несоответствия.

Так, обнаружились факты, когда поставка сыворотки в СПК не подтверждались затратами на эксплуатацию транспортных средств ОАО – то есть она в СПК отправлялась только «на бумаге».

«С января 2015 года по май 2017 года не подтвердилось отправка и списание из ОАО в СПК более 19 тысяч тонн творожной сыворотки стоимостью более 90 тысяч рублей», – сообщил пресс-секретарь УДФР Комитета госконтроля Гродненской области Александр Трояновский.

Опрошенные работники цеха цельномолочной продукции заявили, что по указанию руководства непроданную творожную сыворотку в ночное время они сливали в канализацию, а чтобы списать ее с учета, оформляли бестоварные накладные в адрес СПК.


Как уточнили в КГК, это происходило на фоне неполной загрузки молокоперерабатывающих предприятий как гродненского, так и близлежащих регионов. Проверка показала, что такими действиями руководители нанесли ущерб предприятию на сумму свыше 90 тысяч рублей.

По собранным материалам в отношении руководителя цеха цельномолочной продукции ОАО возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 УК (превышение власти или служебных полномочий). Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.

Данной проверкой Комитет госконтроля выяснял, как выполняется поручение президента Александра Лукашенко, который еще 2011 году во время поездок в Витебскую и Могилевскую области распорядился принять меры по созданию в республике производств по переработке всего объема производимой молочной сыворотки.


07:13 23/05/2018






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