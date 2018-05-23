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Завод, который взорвался под Минском, накануне выставили на продажу

Как удалось узнать «Комсомолке», некоторое время назад завод «Алкид» выставили на продажу.

Завод, который взорвался под Минском, накануне выставили на продажу
В распоряжении редакции оказалась презентация с подробным описанием завода и бизнеса компании. Есть описание взорвавшегося цеха: 850 квадратов, каркас из металлоконструкций, стены из утепленных сэндвич-панелей, высота потолка – 12 метров. Также на предприятии есть трехэтажный административный корпус (он не пострадал), склад и подземные резервуары для хранения легковоспламеняющихся жидкостей – всего пять емкостей. 

Резервуары находятся снаружи основного цеха,  они не пострадали. 

В презентации сказано, что предприятие находится в собственности единственного собственника. 

Как удалось узнать «Комсомолке», собственник предприятия – это его директор Владимира Сохадзе. Он сейчас находится в больнице в месте с еще тремя пострадавшими, так как лично помогал тушить пожар. Двое из пострадавших в тяжелом состоянии в реанимации.

Владимир Шалвович Сохадзе – кандидат технических наук, в 2011 году по итогам республиканского конкурса «На лучшее достижение в строительной отрасли» он был удостоен звания «Руководитель года».

Указано, что цена, которую просят за завод «Алкид» – договорная. Неофициально известно, что речь шла о 6 миллионах долларов.

«Комсомолка» связалась с представителем завода, но тот отказался от каких-либо комментариев.

Напомним, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело.

Как рассказывают очевидцы, взрыв был достаточно сильный. 

- В момент взрыва я находился буквально в нескольких десятках метров, стоял лицом к этому цеху и разговаривал по телефону, - говорит Юрий, который работает на соседнем предприятии. - Взрыв был очень сильный, реально было страшно. Куски стен цеха буквально прошили сетку забора, повсюду разлетелись обломки… Пожарные приехали через 10 минут и стали тушить.

Напомним, все случилось во вторник, 22 мая, на заводе «Алкид» - это под Минском, в Королев Стане. Завод производит битумно-полимерные эмульсии и мастики. По предварительной версии, взорвалась емкость с ацетоном.




06:47 23/05/2018






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