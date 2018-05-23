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Доходы бюджета Беларуси от экспорта нефтепродуктов выросли вдвое: все пойдет на погашение госдолга

Вывозные пошлины от экспорта нефтепродуктов, которые в полном объеме поступают в республиканский бюджет Беларуси, в I квартале 2018 года составили Br466,5 млн, что в 2,1 раза больше по сравнению с I кварталом 2017 года, сообщается в материалах Минфина страны.

В структуре налоговых доходов республиканского бюджета доля пошлин от экспорта нефтепродуктов выросла до 8,8% с 5,5% в январе-марте 2017 года.

Экспортные пошлины на калийные удобрения в I квартале 2018 года составили Br363 млн, увеличившись на 19,8%.

В составе доходов бюджета от внешнеэкономической деятельности (ВЭД) ввозные пошлины в I квартале 2018 года сложились в сумме Br289,4 млн (рост на 24,3%).

В целом налоговые доходы республиканского бюджета от ВЭД в I квартале 2018 года выросли на 46,8% до Br1,28 млрд.

Напоминаем, что в Беларуси до 2020 года действует бюджетное правило, в соответствии с которым все пошлины от экспорта нефтепродуктов направляются на погашение внешнего госдолга.


Внешний госдолг Беларуси по состоянию на 1 апреля 2018 года составил $16,42 млрд (29,4% ВВП), сократившись с начала года на $304,7 млн, или на 1,8%, в том числе за март на 0,2%. Погашение внешнего госдолга в январе-марте 2018 года сложилось в сумме почти $1,2 млрд.

Правительство Беларуси рассчитывает, что высокие цены на нефть позволят улучшить структуру обслуживания госдолга и направить больше средств на его погашение в 2018 году, сократив рефинансирование. Ожидается, что доля долговых источников в обслуживании госдолга в этом году сократится до 50% с плановых 75%.

"Интерфакс"
07:37 23/05/2018






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