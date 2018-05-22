Китайцы готовы инвестировать в льнопроизводство

Китайская корпорация SUMEC заинтересована в развитии льноводства на территории Могилевской области, сообщили в Могилевском облисполкоме по итогам встречи главы региона Владимира Доманевского и делегации компании во главе с ее вице-президентом У Вэйфэном во вторник, передает interfax.by

"При обсуждении направлений сотрудничества вице-президент корпорации SUMEC высказал заинтересованность в развитии сырьевой базы, наращивании производства льноволокна в Могилевском регионе и его переработке", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте исполкома.





"Китайской стороне регион может предложить участки в Шкловском, Горецком, Дрибинском, Мстиславском, Чаусском районах. Здесь размещаются наиболее подходящие для выращивания льна земли. Однако, чтобы реализовать намерение получить урожай в 2019-м, подготовительные работы необходимо начинать уже осенью нынешнего года", - констатировали в исполкоме.





Там отметили, первым шагом к реализации проекта должен стать инвестиционный договор, где будут заверены условия и ответственность сторон, закреплены технологические сроки выращивания культуры.





"Необходимо определить участок и подготовить его. Провести механическую обработку, внести удобрения. Договор станет гарантией качества выращенного льна", - приводятся в сообщении слова В.Доманевского.





Площадкой для размещения производства по переработке льна может стать как уже существующее предприятие, например, Шкловский льнозавод, так и новые территории, где будет использоваться китайское оборудование.









"У Вэйфэн выразил готовность корпорации инвестировать в развитие льноводства, поскольку считает этот проект очень перспективным и взаимовыгодным", - заявили в исполкоме.





Там также проинформировали, что во время встречи рассматривалась также возможность создания на территории региона совместного предприятия по выращиванию утки и переработке утиного пуха.



