Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Китайцы готовы инвестировать в льнопроизводство

Китайская корпорация SUMEC готова заняться развитием льноводства в Могилевской области.

Китайская корпорация SUMEC заинтересована в развитии льноводства на территории Могилевской области, сообщили в Могилевском облисполкоме по итогам встречи главы региона Владимира Доманевского и делегации компании во главе с ее вице-президентом У Вэйфэном во вторник, передает interfax.by
"При обсуждении направлений сотрудничества вице-президент корпорации SUMEC высказал заинтересованность в развитии сырьевой базы, наращивании производства льноволокна в Могилевском регионе и его переработке", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте исполкома.

"Китайской стороне регион может предложить участки в Шкловском, Горецком, Дрибинском, Мстиславском, Чаусском районах. Здесь размещаются наиболее подходящие для выращивания льна земли. Однако, чтобы реализовать намерение получить урожай в 2019-м, подготовительные работы необходимо начинать уже осенью нынешнего года", - констатировали в исполкоме.

Там отметили, первым шагом к реализации проекта должен стать инвестиционный договор, где будут заверены условия и ответственность сторон, закреплены технологические сроки выращивания культуры.

"Необходимо определить участок и подготовить его. Провести механическую обработку, внести удобрения. Договор станет гарантией качества выращенного льна", - приводятся в сообщении слова В.Доманевского.

Площадкой для размещения производства по переработке льна может стать как уже существующее предприятие, например, Шкловский льнозавод, так и новые территории, где будет использоваться китайское оборудование.


"У Вэйфэн выразил готовность корпорации инвестировать в развитие льноводства, поскольку считает этот проект очень перспективным и взаимовыгодным", - заявили в исполкоме.

Там также проинформировали, что во время встречи рассматривалась также возможность создания на территории региона совместного предприятия по выращиванию утки и переработке утиного пуха.


21:12 22/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ
Владимир Подгол
Про что не «ржали» в Вашингтоне «Троянские кони»
Ольга Карач
О милоте и фашистах
Ігар Барысаў
Кубэ не герой!
Александр Федута
Людоеды не бывают вегетарианцами
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё