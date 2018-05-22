Экс-директор Смолевичского райагросервиса освобожден в зале суда. Взятку доказать не удалось
Суд Жодино Минской области вынес приговор в отношении бывшего директора ОАО "Смолевичский райагросервис", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского областного суда.
Мужчина признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и превышении служебных полномочий. Судом он приговорен к трем годам лишения свободы. При этом исполнение основного наказания отсрочено на два года.
В течение срока судимости экс-директор будет находиться под профилактическим наблюдением. В связи с этим он обязан предварительно уведомлять орган внутренних дел об изменении места жительства, о выезде по личным делам в другую местность на срок более одного месяца и др.
Кроме того, мужчине назначен штраф в доход государства в размере 400 БВ в сумме Br9,8 тыс. Он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на три года.
Что касается обвинения в получении взятки, мужчина признан невиновным и оправдан за недоказанностью его участия в совершении преступления. Мера пресечения изменена с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Экс-директор освобожден из-под стражи в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в Минском областном суде.
16:51 22/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.