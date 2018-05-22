Белорусы должны банкам всю свою зарплату





Более Br 3 млрд должны банкам белорусы, сообщает belsat.eu В этом не было бы ничего страшного, если бы не факт, что вся начисленная заработная плата в стране – 3,7 млрд.





Если вычесть налоги, получается сумма, почти равная потребительским кредитным обязательствам.





Эксперт программы «Асабісты капітал» Михаил Залесский утверждает, что если наша экономика пошатнется, как не раз бывало, ведь зависит она от российской, у банков начнутся проблемы. А от этого еще хуже станет предприятиям.





В прошлом году размер потребительского кредитования вырос на 75%. Даже в истории соседних стран такого кредитного бума никогда не случалось. Там роста выше 40% не наблюдалось.









«Посмотрев на это, Национальный банк решил немного остудить головы здешних наивных заемщиков. И чтобы с первого мая навести порядок – утвердил инструкцию. Попросту говоря, прикинули, сколько можно дать денег бедному, чтобы возвращал ссуду, и дети его ласты не склеили», – иронизирует Михаил Залесский.



