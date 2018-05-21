ВВП какого штата равен ВВП Беларуси? Американцы подсчитали





Портал сравнил значения ВВП для штатов на первый квартал 2017-го по данным Бюро экономического анализа США и тот же показатель для государств за 2016-й по данным Всемирного банка.





Как выяснилось в результате, экономика Беларуси, например, почти соответствует экономике штата Южная Дакота. У нашей страны ВВП был равен 47,4 млрд долларов, а у этой американской «области» – 48,9 млрд.





ВВП Польши немного не дотягивает до ВВП Джорджии, ВВП Чехии – до ВВП Кентукки, ВВП Латвии – до ВВП Вермонта, ВВП Казахстана – до ВВП Невады.





И даже экономика мощнейших стран мира также сравнима с экономикой иных штатов США. Великобритания, к примеру, отстает от Калифорнии, Канада – от Техаса, Южная Корея – от Нью-Йорка, Индонезия – от Флориды, Швеция – от Нью-Джерси.









Штатом с самым крупным ВВП в США является уже названная Калифорния. Она превосходит ВВП Индонезии, Израиля и Южной Кореи, вместе взятых, пишет gobankingrates.com.



