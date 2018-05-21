ВВП какого штата равен ВВП Беларуси? Американцы подсчитали
Американский сайт gobankingrates.com решил посмотреть, как экономика каждого из штатов США соотносится с экономиками различных стран мира, чтобы найти примерно равнозначные пары.
Портал сравнил значения ВВП для штатов на первый квартал 2017-го по данным Бюро экономического анализа США и тот же показатель для государств за 2016-й по данным Всемирного банка.
Как выяснилось в результате, экономика Беларуси, например, почти соответствует экономике штата Южная Дакота. У нашей страны ВВП был равен 47,4 млрд долларов, а у этой американской «области» – 48,9 млрд.
ВВП Польши немного не дотягивает до ВВП Джорджии, ВВП Чехии – до ВВП Кентукки, ВВП Латвии – до ВВП Вермонта, ВВП Казахстана – до ВВП Невады.
И даже экономика мощнейших стран мира также сравнима с экономикой иных штатов США. Великобритания, к примеру, отстает от Калифорнии, Канада – от Техаса, Южная Корея – от Нью-Йорка, Индонезия – от Флориды, Швеция – от Нью-Джерси.
Штатом с самым крупным ВВП в США является уже названная Калифорния. Она превосходит ВВП Индонезии, Израиля и Южной Кореи, вместе взятых, пишет gobankingrates.com.
Кстати, перед правительством Беларуси поставлена задача довести объем экономики до 100 млрд долларов. Если этот показатель будет достигнут, наша страна по данному показателю примерно сравняется с Небраской, пишет belmir.by
15:34 22/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.