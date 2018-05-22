Почему новая ректорская метла выметает из БГУ известных экономистов?

“Я создал и более 19 лет руководил экономическим факультетом БГУ, но вчера принял решение уйти на более спокойную жизнь -- профессором кафедры аналитической экономики, -- объяснил в Фейсбуке Михаил Ковалев. -- Пока до 1 сентября в отпуске у себя в Городище (5лет не был в отпуске). В следующем году буду праздновать 50-летие работы в БГУ…»





От более подробных комментариев для прессы Михаил Ковалев отказывается. Как известно, не так давно в БГУ ректор БГУ Андрей Король подписал «Положение о порядке взаимодействия со СМИ в БГУ», согласно которому никто не может давать комментарии в средствах массовой информации без его разрешения – все комментарии исключительно через пресс-службу, которая решает целесообразность того или иного выступления в прессе сотрудника университета. Михаил Ковалев, который ушел с должности декана факультета, но не ушел из БГУ, нарушить так называемое университетское «крепостное право» не рискнул.





По информации «Белорусского партизана», перед уходом с должности у Михаил Ковалева все же состоялся разговор с ректором. Но ни Король, ни Ковалев не рассказывают о деталях.





Кто следующий?





Михаил Ковалев в должности декана экономического факультета пережил 10 ректоров, а вот с нынешним отношения почему-то не сложились.





«Ковалев не очень понимал, какую игру ведут за его спиной», -- говорят в кулуарах БГУ.





Так, за последние несколько месяцев не продлили контракты с несколькими титулованными сотрудникам факультета. Например, так случилось с доктором экономических наук Степаном Полоником, который возглавлял НИИ экономики при Министерстве экономики. Полоник занимал должность заместителя декана экономического факультета по научной работе.





Стоит заметить, что Степан Степанович не особо расстроен этим фактом. «Думаете, замдекана для профессора – это очень большая должность? – говорит Полоник. – Я в любом случае не пропаду…»





Кстати, Полоник сейчас, как и Ковалев остается профессором кафедры аналитической экономики и эконометрики.





Пару месяцев назад руководство БГУ не сочло необходимым продлить контракт и с профессором, доктором экономических наук Владимиром Тарасовым, который заведовал кафедрой корпоративных финансов экономического факультета. Сейчас Владимир Иванович просто профессор данной кафедры. Среди учеников Тарасова, кстати, около двух десятков известных и влиятельных банкиров. Под руководством Тарасова писали свои диссертации председатель правления Банка развития Сергей Румас и председатель правления «Белинвестбанка» Андрей Бриштелев.





«Его просто ушли, -- говорят на факультете. -- Но если бы пошел кланяться и просить, то, вероятно, оставили бы. Но Тарасов не захотел. Гордый. Он был неудобным человеком для руководства факультета».









«Экономисту нужно быть более критичным»





«Михаил Ковалев верно служил режиму», -- так говорят многие авторитетные белорусские экономисты.





«Михаил Михайлович человек весьма эрудированный, -- говорят коллеги экс-декана экономического факультета БГУ. -- Он хороший организатор – руководил факультетом почти 10 лет, это устраивало университет. Но у него базовое образование не экономическое, он доктор физико-математических наук. Со временем Ковалев переквалифицировался на экономические науки, он старался поднимать свою экономическую компетенцию, это чувствовалось и по его статьям, и по высказываниям. Но все-таки иногда в выступлениях Михаила Михайловича проскакивали пробелы в базовом экономическом образовании. Например, рассказывая по Белорусскому телевидению о долгах Беларуси, он однажды заявил: мол, подумаешь, стоит только продать акции МТЗ, и мы все долги погасим! Причем, сказал он об этом тогда, когда Минский тракторный завод еще не был даже акционирован!





Но в целом он человек довольно квалифицированный и компетентный. Хотя на факультете, конечно, была не очень здоровая обстановка. И во многом из-за того, что Михаил Михайлович в своих взглядах отражал политику партии и правительства. Как бы ни было, он всегда оправдывает и поддерживает режим, видит в действиях власти только хорошее. А экономисту нужно быть более критичным. Это, пожалуй, был главный недостаток Ковалева…»





Без работы не останется





Профессор Ковалев никогда не забирал свою трудовую книжку из БГУ. При этом Ковалев на полставки работал советником у Станислава Шушкевича и Петра Прокоповича, был советником главы Администрации в те времена, когда ее возглавлял Михаил Мясникович.





Станислав Шушкевич отзывается о своем бывшем экономическом советнике исключительно позитивно.





«Прежде всего, это очень талантливый математик, который в совершенстве владеет французским языком, читал лекции то ли в Швейцарии, то ли во Франции, -- говорит Станислав Шушкевич. -- В свое время Ковалев был, как сейчас принято говорить, супер преуспевающим айтишником. Он всегда производил на меня хорошее впечатление, и когда Ковалев стал деканом факультета БГУ, я всегда хотел, чтобы таких, как он, было больше».





Возможно, сегодня взгляды Ковалева в чем-то недостаточно современны, но все равно он профессионал высокого класса, который всегда сумеет найти себе достойный заработок».





Станислав Шушкевич прав: Михаил Ковалев действительно без работы точно не останется. Михаил Михайлович по-прежнему входит в состав наблюдательных советов Банка развития, Парка высоких технологий и Ассоциации белорусских банков, которую, кстати, когда-то возглавлял.





Когда возраст не помеха





Те, кто не очень любил Ковалева, напоминают: в мае этого года ему стукнул 71 год. А в этом возрасте руководит факультетом уже, может быть, и тяжеловато. Хотя сам Ковалев, кстати, на здоровье не жалуется.





Справедливости ради стоит отметить, что если трудно руководить факультетом, то институтом-то и подавно! Но ведь назначили же недавно экс-министра образования Петра Бригадина директором объединенного институт бизнеса БГУ. И в паспорт не заглядывали! А Бригадину в конце августа нынешнего года 69 лет.





До Бригадина институтом бизнеса БГУ руководил Владимир Апанасович. Несколько месяцев назад его отстранили от должности, ходил слух, что из-за злоупотребления служебным положением. Среди студентов заведения ходили разговоры о том, что институт расформируют, а им доучиваться придется в БГЭУ. Но пока Институт как работал, так и работает.









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Сегодня обязанности декана экономического факультета БГУ пока исполняет бывший замдекана по учебно-воспитательной работе доцент Анна Королева.





Она – ученица Михаила Ковалева. И, кстати, кандидат физико-математических наук.





Утвердят Королеву в должности декана – пока не ясно. Сама Анна Анатольевна не хочет развивать эту тему. «Все вопросы в отдел кадров», -- говорит она.











