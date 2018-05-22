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Шесть фактов о "руководителе года", которого подозревают во взяточничестве

Неделю назад стало известно о задержании директора ОАО «Управление механизации № 79» Сергея Старосветова. Что нужно знать об этом руководителе?

Шесть фактов о "руководителе года", которого подозревают во взяточничестве
Рос без отца, работал вместе с женой

Сергей Старосветов родился в 1954 году в деревне Пацково Мстиславского района. Его отец прошел ужасы концентрационных лагерей и после войны прожил недолго. Мать одна воспитала троих детей. После окончания ПТУ и службы в армии будущий крупный руководитель начал работать в Управлении механизации № 79 машинистом башенного крана.


По той же специальности работала его жена. Супруги 8 лет трудились на строительстве совхоза «Белорусский» в Псковской области, строили город нефтяников Лангепас в Западной Сибири. Сергей Старосветов был награжден грамотой Верховного Совета БССР. 

У руководителя двое детей и несколько внуков.


Возглавлял крупнейшее в Беларуси управление по эксплуатации башенных кранов

Сергей Старосветов стал руководить ОАО «УМ № 79» в 2007 году. В управлении работает около 500 человек, половина из них – машинисты башенных кранов. Только за прошлый год управление механизации № 79 участвовало в строительстве более ста объектов в Беларуси и России. 

Среди них – возведение БелАЭС, Дворца художественной гимнастики, третьей линии Минского метрополитена, реконструкция стадиона «Динамо». Недавно УМ № 79 помогало в строительстве горно-обогатительного комбината в Туркменистане. 

Техника Управления механизации № 79 на стройплощадке БелАЭС. Фото: um79.by


Считал несправедливым, что машинисты башенных кранов получают средние зарплаты

Несколько лет назад Сергей Старосветов отметил в интервью газете «На стройках Минска»: «Машинисты башенных кранов никогда не отличались высокими заработками. Очень хотелось эту практику изменить, поскольку на собственной шкуре почувствовал, как это несправедливо. Сегодня средняя зарплата у крановщиков порядка 6,2 млн рублей. Профессионалы зарабатывают и по 12-15 млн. Здесь многое зависит от квалификации, напряженности труда, сложности объекта». 


Отвечал за закупки очень дорогостоящей техники

В Управлении механизации № 79 есть и российская, и белорусская техника. Но главную роль там играют башенные краны немецкой группы компаний Liebherr. Стоят они дорого. Средний кран – порядка 400 тысяч евро. А кран, который установили на стройплощадке БелАЭС, потянул на более чем миллион евро.

С руководством группы компаний Liebherr. Фото: arcp.by

Судя по сообщению Следственного комитета, Сергей Старосветов мог получить взятку в 5 тысяч евро от представителя зарубежной компании за перечисление денег за поставленное оборудование.


Получил от Лукашенко почетное звание в год 60-летия

Осенью 2014 года Александр Лукашенко присвоил Сергею Старосветову почетное звание «Заслужаны будаўнік Рэспублікі Беларусь». После него это звание получили всего около десяти человек. 

А пришли правоохранители за Сергеем Старосветовым вроде бы именно в 64-й день рождения.


За несколько недель до задержания был признан «руководителем года»

Директор ОАО «Управление механизации № 79» регулярно отмечался на высоком уровне за успехи предприятия. Несколько лет назад Министр архитектуры и строительства Анатолий Черный наградил его за добросовестный труд и высокий профессионализм почетной грамотой.

Фото: arcp.by

В конце апреля, за несколько недель до задержания, Старосветова чествовали в числе других на конкурсе «На лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь за 2017 год». Он стал победителем в номинации «Руководитель года». 

Фото: um79.by

Источник: UDF.BY
13:44 22/05/2018






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