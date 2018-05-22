Рос без отца, работал вместе с женой





Сергей Старосветов родился в 1954 году в деревне Пацково Мстиславского района. Его отец прошел ужасы концентрационных лагерей и после войны прожил недолго. Мать одна воспитала троих детей. После окончания ПТУ и службы в армии будущий крупный руководитель начал работать в Управлении механизации № 79 машинистом башенного крана.









По той же специальности работала его жена. Супруги 8 лет трудились на строительстве совхоза «Белорусский» в Псковской области, строили город нефтяников Лангепас в Западной Сибири. Сергей Старосветов был награжден грамотой Верховного Совета БССР.





У руководителя двое детей и несколько внуков.









Возглавлял крупнейшее в Беларуси управление по эксплуатации башенных кранов





Сергей Старосветов стал руководить ОАО «УМ № 79» в 2007 году. В управлении работает около 500 человек, половина из них – машинисты башенных кранов. Только за прошлый год управление механизации № 79 участвовало в строительстве более ста объектов в Беларуси и России.





Среди них – возведение БелАЭС, Дворца художественной гимнастики, третьей линии Минского метрополитена, реконструкция стадиона «Динамо». Недавно УМ № 79 помогало в строительстве горно-обогатительного комбината в Туркменистане.





Техника Управления механизации № 79 на стройплощадке БелАЭС. Фото: um79.by









Считал несправедливым, что машинисты башенных кранов получают средние зарплаты





Несколько лет назад Сергей Старосветов отметил в интервью газете «На стройках Минска»: «Машинисты башенных кранов никогда не отличались высокими заработками. Очень хотелось эту практику изменить, поскольку на собственной шкуре почувствовал, как это несправедливо. Сегодня средняя зарплата у крановщиков порядка 6,2 млн рублей. Профессионалы зарабатывают и по 12-15 млн. Здесь многое зависит от квалификации, напряженности труда, сложности объекта».









Отвечал за закупки очень дорогостоящей техники





В Управлении механизации № 79 есть и российская, и белорусская техника. Но главную роль там играют башенные краны немецкой группы компаний Liebherr. Стоят они дорого. Средний кран – порядка 400 тысяч евро. А кран, который установили на стройплощадке БелАЭС, потянул на более чем миллион евро.





С руководством группы компаний Liebherr. Фото: arcp.by





Судя по сообщению Следственного комитета, Сергей Старосветов мог получить взятку в 5 тысяч евро от представителя зарубежной компании за перечисление денег за поставленное оборудование.









Получил от Лукашенко почетное звание в год 60-летия





Осенью 2014 года Александр Лукашенко присвоил Сергею Старосветову почетное звание «Заслужаны будаўнік Рэспублікі Беларусь». После него это звание получили всего около десяти человек.





А пришли правоохранители за Сергеем Старосветовым вроде бы именно в 64-й день рождения.









За несколько недель до задержания был признан «руководителем года»





Директор ОАО «Управление механизации № 79» регулярно отмечался на высоком уровне за успехи предприятия. Несколько лет назад Министр архитектуры и строительства Анатолий Черный наградил его за добросовестный труд и высокий профессионализм почетной грамотой.





Фото: arcp.by





В конце апреля, за несколько недель до задержания, Старосветова чествовали в числе других на конкурсе «На лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь за 2017 год». Он стал победителем в номинации «Руководитель года».





Фото: um79.by