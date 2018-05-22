В Гродно будет новый гигант химии. Протестов не слышно

Смотрю в окно: в окне «Азот»





В Бресте протестуют против строительства аккумуляторного завода. Гигант химии, новый «Азот» — нечто более грандиозное, но в Гродно о протестах жителей не слыхать. Некогда именно заметное экологическое движение принуждало власти выделять деньги на модернизацию «Азота» и других предприятий, чтобы уменьшить вредные выбросы в атмосферу, передает "Белсат"





Но это было давно — в конце «перестройки». Экологический клуб объединил молодых ученых, их голос звучал на первых митингах. Сегодня в Гродно тишь да гладь.





Новый «Азот», как сообщалось ранее, должен возникнуть рядом с нынешним. А он, как известно, находится в городских границах. Жители близлежащих домов, подступающих к санитарной зоне предприятия, каждый день смотрят в окна на его трубы и с тревогой реагируют на любое сообщение о происшествиях.









Кто за? Кто против?





Почему не происходит общественное обсуждение серьезных строек? Был же пример — возведение завода по сортировке мусора. Но тогда займ на строительство выделил Всемирный банк. И одним из условий было обязательное публичное обсуждение строительства. Никуда не денешься: власти покорились.





Любопытно, что обсуждались две площадки. Одна около «Азота». И она выглядела более вероятной. В этом случае завод был бы и сравнительно недалеко от городских кварталов, а это — экономия топлива для мусоровозов, и была бы использована санитарная зона, а не пригодная для иных целей земля. Но площадку оставили в резерве. Для нового гиганта химии, проект которого в те годы капитально завис.





Покупай, не скупись!





Проблема «Азота» в колебаниях цен на его продукцию на внешних рынках. Еще одна – в газе, основном сырье. Предприятие использует его в огромных количествах. Достаточно сказать, что приблизительно десять процентов от всего потребляемого страной природного газа поступает «Азоту». Это предприятие больше других было заинтересовано в победах в «газовых войнах» с Россией, которые случались несколько раз.





Поэтому «Азот» был в руках белорусского начальства этаким чемоданом без ручки. С одной стороны: можно неплохо и достаточно стабильно зарабатывать, если уровень цен на мировом рынке будет приемлемым. С другой, вечная головная боль с газом, вечная борьба за то, чтобы «старший брат» не скупился, не заламывал цены.









И в голове начальства вызрело следующее решение: пускай русские купят часть акций «Азота». Затем озадачить их модернизацией производства. Но, пожалуй, самым важным во всей этой комбинации было желание, чтобы наконец-то российский газ поступал для нужд гродненского гиганта химии по российским ценам. А чтобы так получилось, хотелось в обязательном порядке следующее — продать акции той из кампаний, что сама занималась добычей газа, а значит имела свое сырьё. Но ничего не вышло. Заломили нереальную цену.





Китайские деньги





Не получилось с Россией, будем строить сами — прозвучало позже. Но хотелось по-прежнему, чтобы нашелся кто-то со стороны. И вот, будто бы, индусы заинтересовались в какой-то момент. И посулили даже миллиард долларов вложить в стройку. Но, похоже, передумали.





Теперь говорится о китайском инвесторе. Все может быть. Жаль только, что вряд ли китайская сторона, дающая (или пообещавшая) кредит, озаботится общественным обсуждением строительства еще одного химического гиганта в Гродно.





Цены колеблются





Ранее проект постройки второго «Азота» оценивался в 900 тысяч долларов, теперь — в 1 миллиард 300 тысяч. Как минимум. Все это начинает напоминать строительство АЭС под Островцом, стоимость которого стремительно возросла. И не исключено, решение о новом гиганте химии в Гродно связано с ней сегодня напрямую. Властям может казаться, что смогут сразу двух зайцев подстрелить. Во-первых — часть электричества пустить на новый «Азот». И потом: АЭС сулит экономию газа. И куда этот газ? Новому «Азоту»? Не иначе.









Эти догадки подтверждают слова вице-премьера Владимира Семашко. Он заявил, что ввод в эксплуатацию атомной станции позволит снизить использование природного газа на 5,5 миллиарда кубометров в год.





Непредсказуемость мирового рынка — «ахиллесова пята» «Азота». Ведь два года назад предприятие несло убытки. И раньше главный налогоплательщик в Гродно на время перестал быть таковым, уступив место другим, прежде всего табачной фабрике. Если одного «Азота» мало, можно, конечно, построить второй. Но цены на мировом рынке от этого вряд ли сделаются стабильней.