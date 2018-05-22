Минсельхоз РФ 27 апреля сообщил, что Россия и Беларусь обсуждают создание единой компании-трейдера, которая будет заниматься поставками белорусской молочной продукции в Россию.





«Дело все в том, что здесь осторожность нужна во всех этих историях. Если речь идет о небольшой доле рынка, то такое возможно. Если речь идет о том, если кому-то такая безумная мысль в голову придет, что все белорусские компании вдруг будут работать через один канал, то это точно нам не понравится. То же самое, как если российские компании все должны через единый торговый дом продавать. Мы будем категорическими противниками таких подходов. И не только противниками, мы дела возбудим просто и все», — сказал Артемьев РИА Новости.





По его мнению, Евразийская экономическая комиссия также должна будет отреагировать в случае возникновения такой ситуации.





«Думаю, что и Евразийская комиссия должна на это будет отреагировать — тоже возбудить дела. Поэтому надо меру знать в таких вещах. На самом деле монополизация никогда ни к чему хорошему не приводит. А если нужен контроль, прослеживаемость товаров и все остальное, то это решается другим образом — не через консолидацию, а через современные электронные технологии: чипы, стандарты и так далее», — сказал Артемьев.