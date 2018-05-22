Российская антмонопольная служба намерена заблокировать идею монополизации поставок молочной продукции из Беларуси
Федеральная антимонопольная служба РФ выступит против монополизации канала поставок молочной продукции в Россию из Беларуси. Это следует из слов главы ФАС Игоря Артемьева.
Минсельхоз РФ 27 апреля сообщил, что Россия и Беларусь обсуждают создание единой компании-трейдера, которая будет заниматься поставками белорусской молочной продукции в Россию.
«Дело все в том, что здесь осторожность нужна во всех этих историях. Если речь идет о небольшой доле рынка, то такое возможно. Если речь идет о том, если кому-то такая безумная мысль в голову придет, что все белорусские компании вдруг будут работать через один канал, то это точно нам не понравится. То же самое, как если российские компании все должны через единый торговый дом продавать. Мы будем категорическими противниками таких подходов. И не только противниками, мы дела возбудим просто и все», — сказал Артемьев РИА Новости.
По его мнению, Евразийская экономическая комиссия также должна будет отреагировать в случае возникновения такой ситуации.
«Думаю, что и Евразийская комиссия должна на это будет отреагировать — тоже возбудить дела. Поэтому надо меру знать в таких вещах. На самом деле монополизация никогда ни к чему хорошему не приводит. А если нужен контроль, прослеживаемость товаров и все остальное, то это решается другим образом — не через консолидацию, а через современные электронные технологии: чипы, стандарты и так далее», — сказал Артемьев.
08:03 22/05/2018
Загрузка...
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.